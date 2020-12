Promuovere le politiche sulla salute nelle città, webinar a cura di ANCI martedì 15.

In questi mesi, la pandemia COVID-19 ha messo ancora più in luce la complessità della gestione della salute del cittadino, con i Sindaci in prima linea nell’affrontare un’emergenza sanitaria inaspettata, che pone la salute come priorità d’azione delle amministrazioni comunali.

Nel corso del webinar “Promuovere le politiche sulla salute nelle città”, organizzato da ANCI in collaborazione con ANCI Lombardia, promosso da Health City Institute, C14+ e Cities e con il supporto non condizionato di Novo Nordisk, si svolgerà un confronto sul ruolo che i sindaci possono, e devono, svolgere oggi nel governo del fenomeno dell’urbanizzazione e dei suoi impatti sulla salute nelle città.

Parteciperanno, tra gli altri, Mauro Guerra, Presidente ANCI Lombardia e Sindaco di Tremezzina (CO), Anna Scavuzzo, Vicesindaco di Milano, Giulio Gallera, Assessore al Welfare della Regione Lombardia e Roberto Pella, Vicepresidente Vicario di ANCI.

Sarà un’importante occasione di confronto tra amministratori, esperti, società scientifiche e associazioni di pazienti e di cittadinanza per discutere della necessità di nuovi modelli gestionali e organizzativi ispirati ai principi del programma Cities Changing Diabetes, un progetto globale per far fronte alla diffusione di malattie croniche non trasmissibili, come diabete, obesità, malattie cardiovascolari e tumori, sempre crescente nelle grandi città.

