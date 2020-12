Paga due pizze fatte dai ragazzi autistici di PizzAut 10 mila dollari: la generosità di un dirigente d’azienda Usa a Milano

Per i ragazzi di PizzAut, che presto apriranno a Cassina de’ Pecchi (nell’hinterland milanese) la prima pizzeria italiana gestita da personale autistico, Santa Lucia è arrivata in anticipo: a mezzogiorno del 12 dicembre al loro food truck, parcheggiato proprio fuori dal locale che non è ancora stato inaugurato a causa delle norme anti Covid, si è presentato un cliente che ha pagato due delle loro pizze “GourmAut” ben 10mila dollari (ovvero più di 8200 euro).

Si tratta di un dirigente dell’azienda statunitense Eaton, che ha una sede a Pessano con Bornago, non lontano da Cassina de’ Pecchi. Nico Acampora, il presidente e fondatore di PizzAut, ha voluto ringraziarlo pubblicamente con un post su Facebook. Mauro – questo il nome del generoso benefattore – ha dimostrato con il suo gesto che “c’è chi crede nell’inclusione, crede nelle persone, crede in PizzAut – spiega Acampora – Bisogna brindare alle aziende che investono nel sociale e nei nostri ragazzi”.

Un esempio concreto di solidarietà che ha suscitato l’ammirazione dei social: “Un gesto che apre il cuore: non pietismo ma investimento su persone valide e capaci. Fantastico” commenta qualcuno, mentre un’altra utente sottolinea che “le belle persone esistono e ti fanno cantare ‘Credo negli esseri umani'”. E non manca chi fa notare che, anche in un periodo difficile come quello della pandemia, “le cose belle succedono eccome! Bisogna fare del bene per attrarre altro bene e voi lo state facendo”.