oroscopo-branko,-oggi-14-dicembre

La settimana ricomincia vediamo cosa ci riservano le stelle e l’oroscopo dell’astrologo Branko. Leggiamo insieme cosa ci aspetta oggi, Lunedì 14 dicembre

L’Ariete dovrà essere accorto alle varie situazioni, il Toro avrà una giornata positiva, anche i Gemelli dovranno essere attenti, Il Cancro a fine giornata grandi novità.

Oroscopo Ariete 14 dicembre

Cari amici dell’Ariete l’oroscopo di Branko per questa giornata vi consiglia di essere prudenti e accorti, in tutte le situazioni, sia per quanto riguarda il lavoro sia per l’amore. L’eclissi solare in atto oggi potrà farvi arrivare irrequietezza, insieme a momenti di malessere, cercate di evitare di perdere la calma.

Oroscopo Toro 14 dicembre

Caro Toro, per questo lunedì, l’oroscopo dell’astrologo Branko, prevede una giornata positiva per quanto riguarda le finanze e, visto la tua situazione economica non molto felice, dovresti sfruttarla. Oggi potrebbe essere il giorno adatto per ottenere quel prestito su cui rifletti da tempo. Approfitta di questo momento per avere un sostegno.

Oroscopo Gemelli 14 dicembre

Cari amici dei Gemelli stando alle previsioni dell’astrologo istriano Branko, oggi dovrete essere molto attenti. La Luna cambierà e potrebbe mettervi in situazioni difficili, non solo in amore e in famiglia ma anche con chi collabora con voi, siate prudenti nel linguaggio. Fisicamente non ci saranno grandi disturbi.

Oroscopo Cancro 14 dicembre

Caro Cancro secondo le previsioni dell’oroscopo di Branko, oggi la Luna Nuova produrrà un’eclissi solare. A voi nati sotto il segno del Cancro, porterà, come inizio della giornata, un certo squilibrio che, nel corso di essa, si tramuterà e ti spalancherà le porte per nuove e buone prospettive di lavoro. Ci saranno grandi novità inaspettate.