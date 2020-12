Home » Tv » Oggi in tv, 14 dicembre: I Simpson e Il Paradiso delle Signore

Cosa vedere oggi in TV, in questo lunedì, 14 dicembre. Quali film e programmi vedere oggi su tutte le maggiori reti: Rai e Mediaset. E voi cosa vedrete? Quali film o serie tv vi piaceranno di più?

Ecco rinnovato l’appuntamento con la nostra guida giornaliera dei programmi Tv di oggi 14 dicembre. La programmazione TV di oggi propone: Il Paradiso delle signore; Il Segreto e Geo.

Scopriamo insieme altri programmi che allieteranno questo inizio settimana: per le serie tv e i cartoni I Simpson e The Big Bang Theory; per le soap Il paradiso delle signore e Una vita, Il segreto.

Cosa vedere oggi pomeriggio 14 dicembre 2020 in Tv

Scopriamo insieme quali film e serie tv vedere oggi pomeriggio lunedì 14 dicembre 2020 in tv

Oggi pomeriggio in tv sulla Rai

Rai 1 15:55 – Il paradiso delle signore 5 (Programma TV)

(Programma TV) Rai 1 17:05 – La vita in diretta (programma tv)

Rai 2 14:00 – Ore 14 (Programma TV)

Rai 2 17:30 –Resta a casa e vinci (Serie TV)

Rai 3 14:50 – TGR Leonardo (Rubrica)

Rai 3 17:00 – Geo (Documentario)

Rai 4 14:35 – Ghost Whisperer (Serie TV)

Rai 4 16:10 – Scorpion- (Serie TV)

Rai 5 15:40 – Orestea- Le Eumenidi ( Teatro)

Rai 5 17:50 – Save the Date (rubrica)

Oggi pomeriggio in tv su Mediaset

Rete 4 14:00 – Lo sportello di Forum (Real TV)

Rete 4 15:30 – Dalla parte degli animali (Serie TV)

Canale 5 14:10 – Una vita (Serie Tv)

(Serie Tv) Canale 5 16:40 – Il segreto ( Telenovelas)

( Telenovelas) Italia 1 14:05 – I Simpson (Cartoni Animati)

(Cartoni Animati) Italia 1 15:25 – The Big Bang Theory (Serie)

La5 14:46 – Grande Fratello Vip (Serie TV)

La5 16:00 – Dr. House (Serie TV)

Mediaset Extra 16:15 – Grand e Fratello VIP (Live)

