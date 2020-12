Home » Consigli » Miss Italia in streaming: la giuria presidiata da Paolo Conticini

Quella del 2020 sarà un’edizione di Miss Italia rivoluzionaria. Il concorso di bellezza non sarà trasmesso in tv, per la prima volta dopo 80 anni, ma andrà in onda in streaming, su internet. Paolo Conticini presidente di giuria…

Alla fine Patrizia Mirigliani si è dovuta arrendere. Miss Italia 2020 alza bandiera bianca: non si farà in televisione, non si può causa coronavirus. Quella di quest’anno sarà per il concorso di bellezza più famoso d’Italia un’edizione completamente diversa dal solito.

Per Miss Italia non ci sarà spazio in televisione.. Niente diretta tv per la prima volta dopo 80 anni, ma andrà in onda esclusivamente in streaming. Un ostacolo che non impedirà però il prossimo 14 dicembre l’elezione della più bella, la reginetta in un’edizione rinnovata non nello show…

Leggi anche: Proposta di matrimonio a Miss Italia

Miss Italia 2020 deve le norme di sicurezza nel rispetto della situazione di emergenza sanitaria. E così la patron del concorso, Patrizia Mirigliani ha deciso di rinunciare alla consueta sfilata in passerella delle 23 miss finaliste, rappresentanti di tutte le nostre Regioni. Niente costume, niente forme ma abiti appropriati all’evento, come ha deciso di far sapere l’organizzazione.

Questa ‘nuova’ edizione sarà presentata da Alessandro Greco e sarà trasmessa come detto solo attraverso i canali digitali del concorso: il proprio sito web, Facebook e Youtube.

Paolo Conticini sarà il presidente di giuria

A proclamare la vincitrice ci sarà il presidente di giuria Paolo Conticini, reduce dall’ultima edizione di Ballando con le stelle. Tra i giurati ci sarà anche Roberta Bruzzone che ha giudicato anche l’attore nel talent del sabato sera di Milly Carlucci. Poi una storica ex Miss Italia, Manila Nazzaro (1999), il modello Akash Kumar, la fotografa Tiziana Luxardo, il medico ortodontista Raoul D’Alessio e la psicoterapeuta Maddalena Cialdella. La giuria sceglierà Miss Italia 2020 tra le 23 candidate, selezionando le prime tre della classifica.

Altra novità, dettata dall’emergenza sanitaria, è che per la prima volta dopo oltre 30 anni non si ricorrerà al televoto in alcuna fase del concorso…

Potrebbe interessarti: Miss Italia squalificata per aver violato il regolamento?