merlin:-come-sono-diventati-oggi-gli-attori

Vi ricordate la serie sulle avventure di Merlino e Re Artù interpretati da Colin Morgan e Bradley James? Il 20 settembre 2008 andava in onda la prima puntata di Merlin nel Regno Unito… Ne sono passati di anni da allora! Chissà che fine avranno fatto gli attori oggi!

Merlino

Colin Morgan in Merlin ©BBC e in The Living and the Dead ©BBC

Colin Morgan interpretava il protagonista, il giovane mago Merlino. Negli ultimi anni Colin ha interpretato il detective Tom Anderson nella serie The Fall accanto a Gillian Anderson (The X-Files). Ha interpretato anche Leo Elster, il protagonista della serie Humans mentre ha recitato nel ruolo di Nathan Appleby nella serie vittoriana The Living and the Dead. Lo abbiamo visto recentemente al cinema nel film Il Cacciatore e la Regina di Ghiaccio nel ruolo del Duca di Blackwood accanto a Emily Blunt e Charlize Theron, in Waiting for You, nel film The Happy Prince e nelle serie Humans e The Crown.

Gwen

Angel Coulby in Merlin ©BBC e in The Tunnel ©Sky Atlantic

La regina Ginevra era interpretata da Angel Coulby. Nel 2013 ha interpretato la cantante jazz Jessie nella serie Dancing on the Edge ed è apparsa nella serie The Tunnel, remake dell’originale scandinava The Bridge. Nel 2018 ha recitato nella mini serie televisiva Innocent nel ruolo di Cathy Hudson. Più recentemente l’abbiamo vista nella serie tv Thunderbirds Are Go.