kam-“eki”-cahayadi,-il-cantante-di-strada-da-piazza-duomo-a-milano-alla-vittoria-di-“all-together-now”

Da cantante di strada nel centro di Milano a vincitore del talent show musicale “All together now”, seguito da milioni di telespettatori: Kam “Eki” Cahayadi, 33enne originario di Giacarta (in Indonesia) trasferitosi in Italia per amore di una donna milanese che è diventata sua moglie, si è aggiudicato il premio finale da 50mila euro con le doti canore che l’avevano già reso un beniamino di milanesi e turisti che frequentano la zona di piazza Duomo.

Chi è Eki, da artista di strada a vincitore di “All Together Now”: userà il montepremi per aiutare le nipoti

Michelle Hunziker, che ha condotto il programma, l’ha definito sulla sua pagina Facebook “un ragazzo che ha saputo seguire il suo sogno fino in fondo e con umiltà e dedizione ha impiegato tutte le sue energie per studiare e migliorarsi, fino alla vittoria finale. Da piazza Duomo alle stelle: bravo Eki. E pensate a quanto potrà fare per la sua famiglia con il premio di 50mila euro”. L’artista indonesiano aveva infatti dichiarato che in caso di vittoria avrebbe utilizzato il denaro per consentire alle nipoti adolescenti – figlie del fratello morto tempo fa – di continuare gli studi.

La sua storia e il suo talento hanno commosso e conquistato i social: “A prescindere dalla sua bravura, Eki si è impegnato per vincere quei soldi per una causa nobile” è uno dei tantissimi commenti postati su Twitter, mentre in un altro tweet si legge che “sono felice soprattutto perché così potrà assicurare un futuro scolastico alle sue nipoti”. E molti fan del programma hanno scoperto il canale Youtube dove il cantante posta le sue cover di brani famosi, che nelle ultime ore ha avuto una prevedibile impennata di visualizzazioni.

Uno dei video più apprezzati è la versione di Eki dell’Hallelujah di Leonard Cohen, cantata proprio in piazza Duomo. “Sei un fenomeno. Non sempre vincono i migliori, ma questa volta è successo” gli scrive un’utente, mentre un altro gli chiede “quando potremo di nuovo ascoltarti vicino al Duomo? Sei un talento che riesce a trasmettermi emozioni indimenticabili”.