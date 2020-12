Spread the love











Gli eredi di Alberto Grimaldi compiono 6 anni e per l’occasione gli auguri di mamma Charlène sono pubblici. Ecco le parole che la principessa ha dedicato ai suoi bimbi. Tanti auguri ai gemellini Jacques e Gabriella Grimaldi che hanno spento sei candeline. Per l’occasione Charlène di Monaco ha voluto condividere un dolce scatto dei festeggiamenti. Come prevede questo […]

L’articolo Jacques e Gabriella Grimaldi compiono 6 anni, gli auguri di mamma Charlène proviene da Leggilo.org.

Mi piace: Mi piace Caricamento...