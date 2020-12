incidente-stradale-a-falicetto-di-verzuolo:-tre-le-auto-coinvolte

Foto copyright Ideawebtv.it

Incidente stradale nella mattinata di oggi, lunedì 14 dicembre, sulla Strada Provinciale 161, in zona Falicetto, frazione di Verzuolo. Tre le auto coinvolte. Lo scontro è avvenuto intorno alle 10,30. Fortunatamente non si registrano feriti gravi. Sul posto il personale sanitario del 118, insieme ai Vigili del Fuoco che hanno provveduto alla messa in sicurezza dei mezzi. La strada è rimasta chiusa al traffico per un paio d’ore.