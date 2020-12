gregoraci-nella-bufera:-in-treno-senza-mascherina

L’ex moglie di Gregoraci beccata in treno mentre parla con i suoi fan, in una diretta Instagram senza mascherina: uno scivolone che non è passato inosservato.

In una story, Elisabetta Gregoraci ringrazia i suoi fan per il sostegno e il grande affetto ricevuti mentre era nella Casa, ma lo fa senza indossare il dispositivo di sicurezza individuale, ed è polemica.

Elisabetta Gregoraci, il web non perdona lo scivolone

Se nella Casa del Grande Fratello Vip, nessuno dei concorrenti indossa la mascherina, come, invece, accade nel resto dell’Italia, una volta fuori, ecco che la Gregoraci ha dovuto adeguarsi alle norme. E, forse, questa abitudine che nel reality non doveva essere rispettata, probabilmente, ha portato la conduttrice a non indossare il dispositivo individuale di sicurezza. Peccato che, però fosse in treno, e l’episodio non è certo passato inosservato

Gregoraci in treno senza la mascherina

Ritorno alla normalità per Elisabetta Gregoraci, dopo quasi tre mesi di vita “ovattata” all’interno della Casa del Grande Fratello Vip. Quando era nel reality EliGreg ha avuto, in egual parte, sia il sostegno da parte dei suoi fan, che le critiche per molti suoi comportamenti. Così è continuato anche fuori, tanto che lo scivolone che ha visto protagonista l’ex moglie di Briatore non è passato inosservato: la bella conduttrice ringrazia i suoi fan mentre sta viaggiando in treno e non indossa la mascherina ha fatto subito il giro del web: molti, infatti, le hanno fatto notare la dimenticanza ricordandole che in treno si deve sempre indossare il dispositivo di protezione.

EliGreg, personaggio del momento

Il ritorno alla normalità per Elisabetta Gregoraci ha anche significato, non solo rivedere i suoi affetti, e soprattutto suo figlio Nathan Falco, ma anche rivelarsi il personaggio del momento: una popolarità che la sta inseguendo ovunque, con i fotografi che cercano di starle sempre vicini. Ed infatti Eligreg ha fatto sapere su Instagram, che un nugolo di fotografi si era appostato sotto casa sua e, quando era uscita, aveva trovato ad attenderla flash a go-go. “Ma che vi trovo così davanti al cancello di casa?”, aveva esclamato nel video che la conduttrice ha poi postato sul suo account Instagram. Fotografi che hanno chiesto alla Gregoraci, tra l’altro, di mettersi pure in posa per permettere loro di scattare fotografie migliori. L’ex moglie di Flavio Briatore li ha accontentati e ha detto loro: “Mi avete fatto spaventare!”. Per poi aggiungere: “Siete molto carini”.

