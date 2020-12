ginevra-lamborghini:-salta-la-sua-partecipazione-al-grande-fratello-vip?

Ginevra Lamborghini è fra i nuovi concorrenti che entreranno nella casa del Grande Fratello Vip, o meglio, lo era. Alfonso Signorini la aveva annunciata nella rosa di nomi dei nuovi vipponi che avrebbero varcato la porta rossa ma, stando alle ultime indiscrezioni, sembrerebbe che il suo ingresso non ci sarà.

Dai social di Ginevra Lamborghini parrebbe che l’entrata nella Casa sia un lontano ricordo in quanto, mentre gli altri vip sono in quarantena, l’ereditiera è in vacanza a Cortina D’Ampezzo. Ecco cosa di legge su Giornalettismo:

Ginevra Lamborghini, sorella della famosa Elettra, era stata annunciata come nuova concorrente in questa seconda parte di Grande Fratello Vip che, visti i dati di ascolto sempre positivi, visto il successo, si è allungato fino a febbraio. Ma al momento mentre gli altri concorrenti (Cecilia Capriotti, Mario Ermito, Carlotta dell’Isola e il figlio di Walter Zenga, ndr) sono in quarantena pronti all’ingresso, Ginevra Lamborghini si trova in montagna. Secondo le nostre fonti, a Giornalettismo è arrivata la conferma che la stessa Ginevra ha giurato e promesso alla sua famiglia che non parteciperà al GF Vip. Che cosa è successo da quando Ginevra è stata annunciata ad oggi? Come mai è saltata al momento la sua partecipazione? Perché questo passo indietro?

Secondo quanto si legge la decisione della Lamborghini è collegata ad una promessa fatta alla famiglia, contraria alla sua partecipazione al reality.

Ginevra Lamborghini al Grande Fratello Vip? Ecco come ha reagito la sorella Elettra

Stando a quanto raccontato da Alfonso Signorini, la reazione di Elettra Lamborghini alla notizia dell’ingresso in Casa della sorella è stata particolare. Signorini ha svelato un retroscena rivelatogli da Cristiano Malgioglio: