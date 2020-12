Home » Tv » Verissimo » GF Vip, la Gregoraci svela il dolore del figlio: pronte denunce

Lacrime e rabbia che verranno “punite” con le denunce: Elisabetta Gregoraci non ci sta e, uscita dalla Casa e scoperte tutte le cose dette su di lei, ora è pronta a vendicarsi

Il piccolo Nathan che ha sofferto per gli abbracci con Pierpaolo, le falsità che sono state dette contro di lei: a Verissimo EliGreg parla pure di Pretelli: “Gli stanno facendo il lavaggio del cervello”

Elisabetta Gregoraci, si racconta a Verissimo

Nell’intervista con la Toffanin, Elisabetta Gregoraci a Verissimo, ha parlato della sua esperienza al Grande Fratello Vip, ed ha annunciato che, chi l’ha fatta piangere e disperare per tutte le falsità che si sono dette sul suo conto, con flirt che spuntavano come funghi, ora se la vedrà con i suoi avvocati pronti a denunciare. Elisabetta ha specificato: “Il mio GFVip, purtroppo, è stato anche quello di Flavio. Nathan ha sofferto e questo mi dispiace. Ma non finirà così”

EliGreg, tante critiche sia dentro che fuori la Casa

Tutti la cercano, tutti la vogliono per fotografarla, intervistarla e, soprattutto, per sapere dei tanti flirt che le sono stati attribuiti: Elisabetta Gregoraci è stata una delle persone più criticate della Casa, sia dentro il reality, che fuori: con lei si sono riempite le varie trasmissioni: i suoi presunti flirt, infatti, hanno tenuto banco ovunque. La Gregoraci ha raccontato alla Toffanin la sua esperienza, ma ha messo l’accento su ciò che l’ha fatta soffrire, ed anche tanto.

Gregoraci: “Sì, Briatore mi ha sgridato”

Non ha evitato le domande dirette della conduttrice su Flavio Briatore, Elisabetta, ha ammesso che non è stato facile per nessuno e che il Grande Fratello è stato, purtroppo, anche il reality di Flavio e di Nathan:

L’ho visto, mi ha detto che non è stato facile per loro, che è stato anche il loro GF perché sono stati coinvolti più di una volta, la famiglia è stata scombussolata. Tante cose gli hanno dato fastidio. Più cose e più volte. Se mi ha sgridato? Sì un pochino mi ha sgridato, se devo dire la verità. Non gli è piaciuto finire in tante discussioni però mi ha anche detto che sono stata brava e coraggiosa. La verità è che là dentro, uno si dimentica che c’è il web, il bimbo ha 10 anni e su internet può leggere tante cose e in questo ho sbagliato. Potrebbe interessarti: Elisabetta Gregoraci ricoverata in ospedale

Flirt ovunque, Gregoraci pronta alle denunce

Lei dentro la Casa, e fuori si è scatenato l’inferno, con flirt che spuntavano come funghi dopo la pioggia: Elisabetta Gregoraci, di fronte all’elenco snocciolato dalla Toffanin che ha illustrato tutti i vari presunti fidanzati, ha detto:

Ho messo gli avvocati e stanno sistemando tutto come è giusto che sia. Gente assurda! È stato molto triste vedere cosa hanno detto e mi ha fatto male, ma viviamo in un mondo dove per avere un po’ di fama e un po’ di soldi si fa qualunque cosa. Se ne occuperanno gli avvocati.

EliGreg: “Nathan ha sofferto per quegli abbracci”

La Gregoraci ha raccontato della gelosia di suo figlio di fronte agli abbracci e alle tenerezze con Pierpaolo, con il ragazzino che ha sofferto per quello che poteva sembrare, con l’ex velino, ma che in realtà non è stato, visto che il tutto si è fermato ad una amicizia

Mio figlio mi ha chiesto di Pierpaolo, era geloso, siamo riusciti a filtrare poco e questo mi dispiace perché anche se non c’è niente di male in quegli abbracci, io non mi rendevo conto che potesse starci male. Da fuori sembrava molto di più e quindi mi è dispiaciuto. Il bimbo ha un po’ sofferto di questa cosa.

EliGreg su Pretelli: “Gli stanno facendo il lavaggio del cervello”

Sull’amicizia speciale con Pierpaolo Pretelli, la Gregoraci ha specificato che è sempre stata coerente, che non ha mai fatto credere all’ex velino qualcosa di diverso da quello che gli ha sempre detto di provare per lui

Non mi sono sentita di andare avanti anche se lui voleva di più. Mi sono fermata perché non volevo rovinare l’amicizia. Non mi sembrava il posto più adatto per andare oltre. Abbiamo un rapporto semplice e puro che rimarrà, ma è solo un’amicizia. Se ne sono sicura? Sì, sì. Se fuori poteva succedere qualcosa? Chi lo sa

E poi aggiunge: