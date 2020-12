Spread the love











Giulia Salemi si confessa all’interno della casa del GF Vip e in lacrime racconta come la sua grande popolarità non basti a farla sentire meno sola. Ecco cosa ha raccontato a Pierpaolo Pretelli. Week end malinconico della casa del GF Vip per Giulia Salemi. I nuovi entrati Samantha De Grenet, Filippo Nardi e Sonia […]

L’articolo GF Vip, Giulia Salemi in lacrime: “Ho un milione di follower ma sono sola” proviene da Leggilo.org.

