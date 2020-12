gf-vip,-anticipazioni-oggi-14-dicembre:-scintille-e-lacrime

Che cosa ci riserverà la diretta del Grande Fratello Vip di oggi, lunedì 14 dicembre? Quali emozioni e quali sorprese attendono i vipponi della casa più spiata d’Italia? Come si proverà a placare le scintille che sono scoppiate tra Tommaso Zorzi e Sonia Lorenzini? E Malgioglio cosa sta combinando?

Nella casa del Grande Fratello Vip volano scintille. Tra chi? Innanzitutto tra Tommaso Zorzi e la new entry Sonia Lorenzini. Tra i due non corre buon sangue, anzi, i due proprio non si sopportano e da quando la Lorenzini ha fatto il suo ingresso nel reality lo scorso venerdì tra di loro ci sono state fuochi e fiamme. Durante la diretta del GF Vip di lunedì 14 dicembre Alfonso Signorini avrò una bella gatta da pelare tra i due inquilini.

La “mina vacante” del GF Vip Cristino Malgioglio

Ma c’è un altro uragano all’interno del loft di Cinecittà che si sta mettendo in mostra: l’uragano in questione è Cristiano Malgioglio: cosa ha combinato durante il weekend la Malgi?

Le lacrime della Ruta al GF Vip

Chi non se la sta passando affatto bene negli ultimi giorni è Maria Teresa Ruta: sempre allegra ed esuberante, la conduttrice sta risentendo molto delle numerose nomination cui è stata sottoposta in questi tre mesi di reality show e si sente tremendamente esclusa. Sente che gli altri inquilini della casa non la coinvolgono in nulla e questo a lungo andare incomincia a pesare davvero. Nel fine settimana si è sciolta in lacrime con l’amico Tommaso, con il quale si è confidata. Riuscirà Alfonso Signorini a tirarle su il morale?

Tante emozioni e tante sorprese attendono gli abitanti della casa. Sicuramente questa sera, durante la diretta, ci sarà da divertirsi ma anche tante lacrime saranno versate. E poi ci sono loro, i vipponi in nomination: questa sera nessuno di loro lascerà la casa, ma il meno votato andrà direttamente al televoto di venerdì, quando uno dei nominati davvero dovrà abbandonare la casa del GF Vip: chi tra Dayane Mello, Maria Teresa Ruta e Pierpaolo Pretelli verrà salvato dal pubblico questa sera?