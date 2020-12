Spread the love











Francesco Facchinetti e la moglie Wilma festeggiano 6 anni di matrimonio con una romantica cena in casa. Per l’occasione la coppia si è scambiata dolci dediche social: ecco cosa si sono detti. Sono lontani gli anni di trasgressivi di Francesco Facchinetti. Il figlio del tastierista dei Pooh Roby Facchinetti, diventato famoso per il tormentone estivo “Canzone […]

L’articolo Francesco Facchinetti sei anni di matrimonio con Wilma: la dolce dedica social proviene da Leggilo.org.

