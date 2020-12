fedez-vero-babbo-natale:-regala-1000-euro-a-5-sconosciuti

Il rapper milanese Fedez lo scorso weekend si è travestito da Babbo Natale. L’artista ha girato in auto con il figlio Leone per distribuire regali nella città a 5 persone scelte tramite il canale gaming on-line Twitch.

Lo scorso week-end il rapper milanese ha raggiunto un altro obbiettivo: diventare Babbo Natale. Il cantante, a bordo della sua Lamborghini e con uno zainetto di suo figlio, ha consegnato dei pacchetti da 1000 euro ciascuno a dei fan. I soldi sono il risultato di una raccolta fondi organizzata da lui nei mesi di Ottobre e Novembre.

Le persone che hanno ricevuto questo regalo sono cinque, selezionate tramite la piattaforma di gaming on-line Twitch. Fedez, già da qualche anno, ha infatti un canale sul quale svolge molte dirette, denominato “La tana del boomer“.

Questa volta non si è limitato a giocare, ma ha deciso di aprire un contest per i meno fortunati, scelti direttamente dai suoi followers sulla piattaforma.

Gesti che fanno la differenza

Alcuni gesti fanno la differenza, soprattutto se fatti senza scopo di visibilità. La notizia infatti è “trapelata” solamente dopo qualche giorno, perchè alcuni personaggi dimostrano in diverse situazioni di essere prima di tutto di buon cuore.

Le persone che hanno ricevuto il regalo sono state: un senza tetto, un artista di strada, un rider, un cameriere ed un volontario. Il rapper ha affermato in una storia di Instagram:

“Ha deciso tutto la mia chat: come donarli, a chi e come suddividerli. In due mesi sono stati raccolti circa 5mila euro, di questi 1000 euro andranno a cinque categorie diverse”

Le persone hanno ricevuto i regali durante le loro normali giornate da un Babbo Natale a bordo di una Lamborghini e con uno zainetto di suo figlio Leone. Duarante questo turbolento 2020, il rapper, anche insieme alla moglie Chiara Ferragni, è riuscito ad aiutare il reparto di terapia intensiva del San Raffaele di Milano, aiutare i colleghi artisti con concerti e raccolte fondi, ha sempre sensibilizzato attraverso i social al corretto utilizzo di mascherina e guanti, dando sempre il buon esempio in prima persona.

A Natale siamo tutti più buoni, ma questo 2020 ha dimostrato che per gente come Federico Lucia, in arte Fedez, ogni occasione è il momento giusto per essere un po’ Babbo Natale.

