domenica-in,-paolo-conticini-in-grande-imbarazzo-“ma-cosa-dici?…”,-mara-venier-non-sa-come-uscirne,-gelo-in-studio

Paolo Conticini , bravissimo attore di teatro, televisione e cinema, recentemente ha raccontato di avere avuto un’intesa bellissima con Veronica Pivetti sul set di “Provaci ancora, prof” la serie che andava in onda sulla Rai e che aveva un seguito di pubblico davvero importante. Quest’anno, però, Paolo Conticini si è cimentato anche come ballerino a Ballando con le stelle dove ha fatto una figura bellissima sia come concorrente ma anche come persona perché ciò che è venuto fuori di lui, la sua vera personalità, così riservato e discreto, è piaciuta tantissimo al pubblico che ha seguito il programma di Milly Carlucci.

Paolo Conticini parla di Ballando con le stelle

Paolo Conticini, a proposito di Ballando con le stelle e della sua partecipazione ha detto: “E’ stata un’esperienza meravigliosa. Milly me lo aveva sempre chiesto ma non avevo mai potuto accettare per altri lavori. E’ risultata una cosa meravigliosa, credo la più bella in 25 anni di carriera”. A Ballando è venuto fuori il vero Paolo: “E’ stata un’occasione per farmi conoscere a fondo”, Dopo la fine di Ballando tra lui e Raimondo Todaro c’è stata un po’ di maretta perchè Conticini ha dichiarato che lui non ha voluto ingannare la gente fingendo flirt che non aveva in trasmissione e Todaro si è sentito tirato in causa per le tante voci che sono girate su di lui ed Elisa Isoardi. Ma ora la questione si è ricomposta e i due si sono scambiati parole di affetto e stima reciproca.

Paolo Conticini ospite a Domenica In ma

Ieri, ospite in studio da Mara Venier c’era Paolo Conticini che ha ricevuto tanti complimenti dalla padrona di casa che hanno fatto tantissimo piacere a Conticini. In collegamento da casa per lui c’erano la moglie della quale Conticini è innamoratissimo e i genitori. Tutti hanno parlato di Paolo come di un bravissimo uomo e poi, quando è toccato alla mamma , la donna ha detto:

“Lui è un bravo figliolo, però vuol sempre avere ragione. Se non faccio quello che dice lui è finita, addio. Lui è così!”.

Conticini si è affrettato a spiegare che la mamma si riferiva a posizioni rigide che lui assume quando si tratta di tutelare i genitori e ha spiegato meglio perchè ha temuto che le parole della mamma potessero essere fraintese e ha detto: “Mamma stiamo parlando davanti a tutta Italia”.

Poi Conticini ha parlato del bellissimo rapporto che c’è tra i genitori e ha detto: “I miei genitori si amano tantissimo ma stanno sempre a litigare … Credo che a un certo punto dopo tanti anni che si sta insieme i cuori battono all’unisono”.

Invece il papà di Paolo ha avuto per lui parole bellissime: “E’ un bravo figlio … Non ci sono mai stati problemi, non chiedo altro dalla vita”.

