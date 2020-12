Domenica In, Mara Venier prima annuncia che l’anno prossimo non la condurrà più, poi in trasmissione lancia una bomba

Spread the love











Mara Venier è un’ottima padrona di casa alla conduzione, la domenica di Domenica In. Da quando è tornata lei, gli ascolti sono schizzati alle stelle e lei è ben felice di questo successo di pubblico nonostante quest’anno abbia compiuto settant’anni.

Più volte ha ripetuto che questa per lei sarà l’ultima Domenica In perché ha voglia di ritirarsi e godersi i nipoti e il marito, Nicola Carraro. Questa edizione, come la scorsa, è certamente molto dura da condurre a causa del covid che la sta facendo ancora da padrona ma l’entusiasmo e la grinta che Mara Venier mette nella conduzione fanno pesare meno il periodo che stiamo vivendo. Mara Venier, oltre a fare intrattenimento, fa anche molta informazione e la gente e il suo pubblico l’apprezza tantissimo.

Mara Venier ha rilasciato un’intervista “Lascio Domenica In”

Da quando Mara Venier durante un’intervista ha annunciato che per lei questo è l’ultimo anno alla conduzione di Domenica In si è aperto il toto nome di chi sarà la sua sostituta e i nomi più ricorrenti che si sentono sono quelli di Antonella Clerici, Eleonora Daniele e Francesca Fialdini.

Anche il marito della Venier, Nicola Carraro ha voluto dire la sua e ha parlato di chi vedrebbe bene al posto della moglie e sui social ha scritto così: “ … a Domenica In 2021/2022 Caterina Balivo, Eleonora Daniele ed Antonella Clerici”.

E poi ha voluto anche spiegare: di Antonella Clerici ha detto: “È una tipo Mara, farebbe benissimo, ma non credo che lo farà”. Di Eleonora Daniele: “Ha tanta gavetta alle spalle, è preparata, ha tutte le capacità e professionalità per fare bene”, di Caterina Balivo: “Spiritosa, bella ragazza, anche lei con tanta gavetta, mi piace molto”. Ma Nicola Carraro ha anche parlato di conduttori maschi e ha detto di Alberto Matano: “Ha fatto un’ottima prova a Vita in diretta” e di Pierluigi Diaco: “Un po’ più anarchico, ma è una persona intelligente ha un gran cuore e una grande sensibilità.”

Mara Venier lancia una bomba su Domenica In dell’anno prossimo

Ieri, Domenica In, 13 dicembre, Mara Venier ha avuto ospite in trasmissione, tra gli altri, Gabriella Carlucci e le due donne hanno ricordato quando insieme conducevano il canta giro e giravano l’Italia in lungo e in largo.

A questo punto la Venier ha fatto una dichiarazione che ha spiazzato davvero tutti: “Sogno una Domenica In itinerante magari l’anno prossimo …”

E così ha rimesso in campo l’idea che anche l’anno prossimo sarà lei a condurre Domenica In.

Mi piace: Mi piace Caricamento...