Covid, ipotesi Italia zona rossa nei festivi e prefestivi: oggi il vertice governo-Cts per misure più strette. Conte: “Rimanere vigili”

Si è protratta fino a notte inoltrata la riunione tra il governo e i capi delegazione per studiare le misure anti-Covid in vista delle festività natalizie. Al centro della discussione tra le forze di maggioranza le immagini circolate durante tutta la giornata di domenica, con quattro regioni italiane tornate in zona gialla e folle di persone che si sono accalcate per le strade, nei locali e nei negozi delle principali città. Situazioni che, hanno più volte ripetuto dal governo, devono essere evitate per scongiurare l’ipotesi di una terza ondata a gennaio, in piena campagna vaccinale. Così, l’idea partorita dall’esecutivo, e che sarà discussa anche nel corso dell’incontro previsto alle 10 con il Comitato tecnico scientifico, è quella di rendere tutta l’Italia zona rossa (con conseguente nuova chiusura di bar, ristoranti, negozi e di tutte le attività ritenute ‘non necessarie e i limiti agli spostamenti dalla propria abitazione) o arancione nei giorni festivi e prefestivi, per cercare di limitare gli spostamenti, con una deroga per i Comuni sotto i 5mila abitanti dai quali, secondo la prima proposta, ci si potrà spostare verso le aree in un raggio di 30 chilometri.

“Sono ormai lunghi mesi che siamo tutti impegnati, con grandi e piccoli sacrifici, nella battaglia contro il Covid-19 – ha dichiarato su Facebook il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, al termine del vertice – La nostra comunità nazionale, pur tra mille difficoltà, è riuscita a mostrare un forte spirito di coesione e un grande senso di responsabilità. Sono convinto che continueremo a mostrare questa saldezza anche nelle prossime settimane, in occasione delle festività natalizie. Dobbiamo continuare a impegnarci e a mantenerci vigili per contrastare il contagio”.

Nel gruppo dei rigoristi che continuano a chiedere la linea della fermezza, come fatto nei giorni scorsi, c’è anche il ministro per gli Affari Regionali, Francesco Boccia, che in un’intervista al Corriere della Sera dice che “le foto degli assembramenti mostrano scene ingiustificabili, irrazionali, irresponsabili. Conte è sempre stato rigoroso, ma ascolta le proposte di tutti. Una cosa è lo spostamento tra piccolissimi comuni e borghi confinanti. Ma allargare i confini comunali a tutta la provincia, come chiede la destra, sarebbe un errore. I cittadini lo prenderebbero come un liberi tutti“.

Secondo l’esponente del Pd, la strada da seguire è quella imboccata da Angela Merkel che in Germania ha imposto il lockdown duro fino al 10 gennaio: “È una scelta che personalmente condivido. Dobbiamo dirci fino in fondo se la pausa natalizia deve servirci a mettere in sicurezza il Paese o se deve essere guidata solo dalla volontà di favorire il business. In questo momento affari e salute non sono conciliabili. E ho il massimo rispetto per chi ha sulle spalle il peso delle attività economiche”. Il presidente della Liguria, Giovanni Toti, è tra coloro che sostengono che non si possa penalizzare l’economia a Natale, ma Boccia definisce “semplicistica questa rappresentazione della realtà, questa divisione tra aperturisti e rigoristi. Dobbiamo metterci in testa che quando c’è un’epidemia e non c’è un farmaco bisogna evitare gli spostamenti. Non lo dico io, ma la scienza. Noi del Pd, come ha ribadito Zingaretti, vogliamo misure più restrittive, altro che apertura. Quanto all’economia, il governo ha stanziato in miliardi il più grande piano dal dopoguerra”.

Il primo a schierarsi contro l’apertura agli spostamenti tra piccoli Comuni è però il governatore della Campania, Vincenzo De Luca: “Se apriamo la mobilità nei piccoli Comuni, che sono 10 milioni di abitanti, non ci sarà più nulla da fare perché avremo una ripresa drammatica del contagio a gennaio”, ha detto parlando a Che Tempo Che Fa. De Luca ha inoltre bocciato le scelte di governo “che sono state a macchia di leopardo”, che in parte hanno frenato il contagio ma il risultato è stata l’estensione a tutta Italia.