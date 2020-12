caterina-balivo-per-la-strada-rischia-molto:-fan-preoccupati

La conduttrice ex modella napoletana, Caterina Balivo torna a far preoccupare i suoi fan, attenzione alla strada ed ai pedoni

La presentatrice napoletana Caterina Balivo (Instagram)

Dalla sua prima apparizione, terzo posto al concorso di Miss Italia 1999, alla conduzione del programma su Rai Uno Vieni da Me, la Balivo ne ha fatta molta di strada rimanendo sempre fedele alla Rai.

La carriera sempre sulla cresta dell’onda

Nel 2005, su Rai 1, è con Paolo Brosio per le le puntate speciali di Linea Verde. A settembre dello stesso anno, inizia la sua avventura come conduttrice unica con il varietà pomeridiano di Rai 1, Festa Italiana, che si ripropone in tutte le successive stagioni fino al 2010 e che, di anno in anno, allunga sempre di più la sua durata, trasformandosi da appendice della Vita in Diretta a vero e proprio show.

Nell’estate del 2007, ancora una volta su Rai 1, approda in prima serata per condurre il varietà dedicato alla canzone napoletana Napoli prima e dopo.

Caterina è sempre su Rai 1, ma di sabato sera. Con Dimmi la verità un game show dedicato alle affinità elettive in un rapporto a due, con protagoniste in ogni puntata quattro coppie formate da personaggi del mondo dello spettacolo e dello sport.

Negli anni tra il 2011 e il 2021 la Balivo trova spazio per un’avventura radiofonica: è su Radio Montecarlo per condurre Alfonso Signorini Show.

La maternità e l’assenza dalla tv e l’annuncio inaspettato

Dopo un periodo di assenza dalle scene dovuto alla maternità, il 18 marzo 2013 Caterina ritorna nel pomeriggio di Rai 2 con il programma Detto Fatto; questa trasmissione, visti il successo, viene confermata anche per le stagioni televisive 2013/2014 e 2014/2015

Conduce poi su Rai Uno un nuovo programma ispirato all’americano The Ellen De Generes Show, Vieni Da Me. A maggio l’annuncio inaspettato: dopo 350 puntate, annuncia che abbandonerà Vieni Da Me per dedicarsi ad altri progetti professionali e personali.

La vita di Caterina

Caterina Balivo senza dubbi non è convenzionale: dalle sue scelte di lasciare il programma che più le ha regalato notorietà, Vieni da Me, fino ai suoi allenamenti in giro per Roma: in tacchi a spillo sfreccia per le strade in monopattino.