ballando-con-le-stelle,-milly-carlucci:-edizione-complicata

Milly Carlucci ha portato a termine una complicata edizione di Ballando con le stelle. Non ce l’avrebbe fatta mai senza suo marito Angelo. Un uomo con cui condivide tutto da 35 anni. Solo una volta non si sono trovati d’accordo: sul terzo figlio…

“Quello che si è appena concluso è stato il Ballando con le Stelle più bello e più difficile di tutta la mia carriera”. Milly Carlucci ha cercato di mantenere la calma, di non perdere mai il sorriso ma “siamo stati ribattezzati Ballando con i medici, perché non c’è stata settimana in cui non succedesse qualcosa a qualcuno”.

Non è stato facile per Milly Carlucci che ha ammesso di aver avuto un crollo. “Sì. Ma solo quando arrivavo a casa e chiudevo la porta. La notte era davvero difficile prendere sonno. L’ansia che qualcosa andasse storto e che, alla fine, saltasse tutto mi faceva svegliare di soprassalto. Per fortuna accanto ho sempre avuto il sostegno di mio marito Angelo“.

Milly ha dovuto rinunciare a un terzo figlio

Per Milly Carlucci, Angelo Donati “è sempre stato la mia forza. Mi ha sempre incoraggiato a non mollare. Siamo sposati da trentacinque anni e siamo sempre stati complici nella nostra relazione”. La conduttrice televisiva spiega il segreto del loro amore:

“Quando ci siamo conosciuti eravamo già adulti, ognuno con le proprie storie ed esperienze alle spalle e con un forte senso della famiglia ereditato dai rispettivi genitori. Soltanto su un terzo figlio non ci siamo trovati d’accordo. Angelo diceva che ci sarebbe stato troppo distacco di età e che rischiavamo di essere i nonni di nostro figlio. E così, un po’ a malincuore, ho rinunciato”.

Dalla nostalgia di un figlio non avuto a quello lontano da troppo tempo che ha fatto commuovere in diretta Milly. “Quest’anno sul palco avete conosciuto una nuova Milly. E i motivi sono tanti. I concorrenti incontravano i loro cari e, quando Daniele Scardina ha abbracciato la sua mamma, sono letteralmente crollata. E ho pensato ai miei gli Angelica e Patrick, in particolare a Patrick. E al periodo doloroso che siamo costretti a vivere per la lontananza…”.

Milly è già al lavoro per il Cantante Mascherato

Con Ballando con le stelle alle spalle Milly Carlucci è già al lavoro per la seconda edizione ma di Il cantante mascherato, il programma rivelazione della scorsa stagione di Rai 1.

“Sono già al lavoro e sono molto emozionata all’idea di ricominciare. Stiamo mettendo a punto il cast, molte cose le abbiamo già fissate in scaletta. Nella speranza che vada un po’ più liscia rispetto a Ballando con le Stelle. Ma ormai sono pronta a tutto…”.