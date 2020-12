Verissimo, Francesco Oppini: “Tommaso Zorzi? Io attratto dalle persone così”. L’ex concorrente del Grande Fratello ha parlato del suo rapporto con l’amico trovato nella casa

Francesco Oppini e Tommaso Zorzi Abbraccio (foto ufficiale sito GF)

Francesco Oppini ha lasciato la casa del Grande Fratello Vip otto giorni fa e oggi è stato ospite di Silvia Toffanin a Verissimo. Il figlio di Alba Parietti ha avuto modo di parlare della sua vita, del rapporto complicato con i suoi genitori e del suo privato. Ha raccontato quello che ha subito quando era piccolo per essere il figlio di Alba Parietti, le prese in giro a scuola e i ragazzini all’uscita che si incantavano a guardarla quando lo andava a prendere. E poi la tragedia a 24 anni: la perdita della sua fidanzata Luana e il periodo difficile che ha vissuto, e gli amici che gli sono stati accanto e che lo hanno aiutato a rialzarsi da questo duro trauma.

Francesco Oppini parla di Tommaso Zorzi: “Non è stato facile entrare nel suo mondo”

Francesco Oppini e Tommaso Zorzi si abbracciano (screenshot video)

Successivamente ha avuto modo di parlare di Tommaso: ha nuovamente sottolineato che non ha alcuna intenzione di fare un passo indietro con lui e che lo farà soltanto nel caso glielo chiedesse Tommaso per cercare di superare quello che gli sta succedendo dentro in questo periodo. “È stato molto difficile all’inizio entrare nel suo mondo perché Tommaso ha una grande sensibilità, ma anche paura di chi ha di fronte e di essere considerato per il personaggio e non per la persona che è… io ho preso quello di buono c’è” ha rivelato l’ex concorrente del Grande Fratello Vip, parlando della sua amicizia speciale con l’influencer.

Abbraccio Tommaso Zorzi e Francesco Oppini (screenshot video)

“Oggi ho messo le sue scarpe e senza calzini, perché a lui dava fastidio quando lo facevo, così quando uscirà e recupererà questa intervista potrò infastidirlo” ha aggiunto ridendo, sottolineando quanto ancora e in ogni modo pensi a lui.