Spread the love











La show girl Valeria Marini vuole partecipare al Festival di Sanremo, avrebbe anche contatto Amadeus inviandogli la sua nuova canzone, ritornerà al Festival non più nelle vesti di valletta, come nel 97, ma come cantante, ecco cosa è successo Valeria Marini vuole tornare al Festival di Sanremo, non più come valletta ma nelle vesti di […]

L’articolo Valeria Marini “voglio cantare al Festival di Sanremo” ha contatto Amadeus proviene da Leggilo.org.

Mi piace: Mi piace Caricamento...