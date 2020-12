Le sarde ripiene, sono un antipasto ricco e saporito perfetto da portare in tavola la sera della vigilia di Natale.

Una ricetta che richiede un po’ di manualità e pazienza, ma che vi assicurerà un piatto perfetto per le tavole dei giorni di festa, se preferite potete farvi aiutare dal vostro pescivendolo di fiducia per pulire le sarde, che è poi l’operazione più complessa del piatto.

Il pesce azzurro, molto usato nel passato, fu poi dimenticato per tornare in auge ai giorni nostri. Le acque dei nostri mari sono ricche di questo pesce che prende la colorazione azzurra che ne caratterizza il corpo e che è anche il colore delle acque che frequenta, cioè quelle poco lontane dalla costa, prossime alla superficie.

Quasi tutti i pesci azzurri vengono considerati pesci grassi; il grasso non si localizza in sacche sottocutanee come nelle altre carni di origine animale, ma si distribuisce uniformemente nel tessuto connettivo.

Questo fa sì che sia un pesce dal sapore più marcato degli altri, si adatta quindi a essere cucinato con fantasia e in abbinamenti particolarmente gustosi.

Ricordate che il pesce azzurro deve essere sempre cucinato freschissimo perché deperisce più facilmente delle altre specie ittiche, infatti il suo grasso rancidisce.

Questo pesce è reperibile praticamente in tutto l’arco dell’anno poiché le differenti specie che lo rappresentano vanno in riproduzione in diversi periodi dell’anno: in mancanza delle sarde potremo orientarci sulle alici e così via.

La quantità di proteine presenti nel pesce azzurro equivale a quello presente nella carne di vitello, con però una maggiore quantità di minerali quali ferro, fosforo, iodio, potassio, selenio e sodio.

Infine, è un pesce poco costoso, molto meno di qualsiasi altro pesce e di molti altri alimenti proteici.

Di solito è ricco di spine, serve solo un po’ di pazienza nelle operazioni di pulitura.

Durata

Tempo di preparazione: 40 minuti

Tempo di cottura: 5 minuti

Tempo totale: 45 minuti

Dosi per

2 Persone

Ingredienti

10/15 Sarde fresche

10 Olive nere

1 fetta piccola Sedano Rapa sbollentata

6 Pomodorino semisecchi

q.b. Olio Di Semi per friggere

1 Uovo

q.b. Pangrattato

1 pizzico Sale

q.b. Peperoncini

Preparazione

Per preparare la ricetta delle sarde ripiene, lavate le sarde e asciugatele

Pulitele togliendo loro la testa e sfilando le interiora. Apritele a libro e togliete la lisca

Tritate gli ingredienti per il ripieno

Iniziate a riempire le sarde e chiudetele con uno stecchino

Rompete l’uovo e battetelo con la forchetta

Immergete una sarda per volta passandola poi nel pane grattugiato

Riscaldate l’olio di semi in una padella

Immergetevi le sarde e cuocete fino a cottura. Qualche minuto

Ponetele nella carta assorbente da cucina, salate con un pizzico di sale ed un po’ di peperoncino se piace.