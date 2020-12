“santa-lucia,-metti-la-mascherina”:-a-bergamo-le-letterine-dei-bambini-ai-tempi-del-covid

Una tradizione più forte della pandemia: nonostante l’emergenza sanitaria, anche quest’anno di fronte alla statua di Santa Lucia nella chiesa della Madonna dello Spasimo in via XX Settembre a Bergamo si sono accumulate decine e decine di lettere scritte dai bambini della zona, che confidano alla Santa i loro desideri più profondi. Questa volta però, oltre alle richieste di bambole, macchinine e giocattoli vari, leggendo i messaggi si trovano anche molti riferimenti all’attualità, che consentono di vedere la quotidianità stravolta dal Covid attraverso gli occhi dei più piccoli.

Ci sono per esempio Alessandro, Riccardo e Tommaso che temono che Santa Lucia si ammali mentre gira per consegnare i doni e quindi le raccomandano: “Mettiti la mascherina”. Alex invece, prima di chiedere un regalo per sé, ha scritto alla Santa di ricordarsi di portare “tanti giocattoli e caramelle ai bambini che sono in ospedale”.Vittoria le spiega che “quest’anno non è stato bellissimo perché c’è il coronavirus e tante persone hanno sofferto” e Simone le domanda: “Anche per te questi mesi sono stati difficili?”.

C’è chi ha scelto di dare alla propria letterina un tocco di allegria in più scrivendola su carta colorata e chi ha preferito la semplicità di un foglio bianco, chi l’ha arricchita con un disegno del regalo desiderato per rendere più chiara la richiesta e chi ha optato per regalare a Santa Lucia un bel ritratto fatto con i pennarelli. E anche chi non ha avuto la possibilità di andare a Bergamo per recapitare il messaggio ha trovato soluzioni alternative: in vari Comuni della Bergamasca e del Bresciano – dove Santa Lucia fa concorrenza a Babbo Natale nel cuore dei bambini – sono state allestite cassette della posta ad hoc fuori dal municipio. E la Santa si è modernizzata, dotandosi persino di un account Instagram a cui inviare i messaggi.

Sulla pagina Santa.Luciaofficial sono state pubblicate molte letterine. Da quella della piccola Stella che chiede di “far sparire questa brutta malattia perché voglio tornare a giocare con i miei amici” a quella di Francesca che le consiglia di “fare molta attenzione al virus”. E poi ci sono Riccardo e Bianca, che si sono trasferiti con la famiglia a Cosenza e sperano che la Santa “possa arrivare fino a qui” e Thomas che più di ogni altra cosa vorrebbe “tornare ad abbracciare tranquillamente i miei bisnonni senza più strane regole”.