paolo-rossi,-svaligiata-la-casa-del-campione-durante-i-funerali:-“tutto-sottosopra,-rubati-gioielli”

Notizia sconcertante da Bucine: proprio mentre si celebravano a Vicenza i funerali di Paolo Rossi, la casa toscana, in provincia di Arezzo, del campione scomparso a 64 anni, è stata obiettivo di un furto. La moglie di Rossi, Federica Cappelletti, è stata avvisata dell’accaduto mentre tornava dai funerali. Secondo quanto riporta il Corriere della Sera, la donna avrebbe trovato tutto sottosopra nell’abitazione. Rossi ha tre figli: Alessandro, 38 anni, da un primo matrimonio, e Maria Vittoria e Sofia Elena, 10 e 8 anni, avute con Cappelletti.

I ladri, secondo le prime ricostruzioni, avrebbero portato via gioielli, tra cui un orologio dello stesso Rossi, ma non i cimeli di una carriera intera. Sul posto i carabinieri stanno compiendo un sopralluogo per verificare quello che è successo. La notizia ha sconvolto e indignato in pochi minuti il web.

Rossi è morto a causa di un tumore ai polmoni. I funerali si sono tenuti nel Duomo di Vicenza. Cerimonia riservata. Circa trecento persone hanno accolto l’arrivo del feretro. Emozionante l’omaggio degli ex compagni di squadra, i colleghi con i quali Rossi ha vinto il Mondiale Spagnolo del 1982, che hanno portato il feretro a spalla. Presente anche il presidente della Federazione Gabriele Gravina e un altro grande campione, Pallone d’Oro come Rossi, Roberto Baggio. La commozione è arrivata nelle case di tutti gli italiani per via delle numerose dirette dei funerali su diverse emittenti televisive. La salma cremata del campione tornerà a Bucine.

