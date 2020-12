padre-e-due-figli-si-perdono-durante-un’escursione-a-frabosa-sottana:-recuperati-dai-vigili-del-fuoco

Si è trasformata in un incubo l’escursione di un padre con i due figli nel territorio di Frabosa Sottana.

I tra malcapitati dopo una camminata hanno perso l’orientamento tra la neve e non riuscivano più a trovare la via del ritorno. Spaventati e con il buio che si avvicinava hanno allertato i soccorsi che prontamente si sono messi in moto.

Sono intervenute le squadra dei Vigili del Fuoco di Mondovì e di Cuneo oltre all’elisoccorso da Genova. Il mezzo di volo non è stato poi necessario in quanto i soccorsi via terra hanno raggiunto la famiglia e l’hanno condotta al salvo senza conseguenze.