maurizio-costanzo-massacro-a-tommaso-zorzi:-“posso-sapere-chi-ha-comprato-il-suo-libro?”-e,-a-proposito-della-banana-in-copertina,-dice-…

Maurizio Costanzo è un giornalista eccezionale, piace davvero a tutti, come, appunto, giornalista perché ha una penna sopraffina, come conduttore, infatti il suo “Maurizio Costanzo show” non conosce stanchezza e anche perché la sua schiettezza è davvero rara.

E’ seguitissimo quando scrive, quando conduce e quando dà pareri sulla rubrica che cura sul settimanale “Nuovo” di Riccardo Signoretti.

A lui non interessa nulla di indorare la pillola e non lo fa in nessuna occasione

Si sa schierare e sa attaccare anche, a volte, la stessa persona come ha fatto, recentemente, per Tommaso Zorsi.

Vediamo cosa è accaduto.

Maurizio Costanzo prima elogia Tommaso Zorsi persona e poi massacra Zorsi scrittore

Maurizio Costanzo, dopo aver assistito all’incontro tra Francesco Oppini uscito dalla casa del grande fratello e Tommaso Zorsi, che è ancora dentro, ha commentato così come ha riportato Bloggtivù: “Dell’ultima puntata ho visto un momento di ottima televisione in merito all’incontro tra Oppini e Tommaso Zorzi, un momento bello e che mi ha fatto capire che erano due persone con delle cose dentro. Erano molto carini come persone tutti e due”.

I due ragazzi, infatti, si sono promessi che, uscito Zorsi dalla casa si frequenteranno e rimarranno amici.

Costanzo prima ha elogiato Zorsi come persona ma poi lo ha massacrato come scrittore

Maurizio Costanzo, a riprova se ce ne fosse bisogno che non soffre di simpatie e antipatie, dopo aver elogiato Tommaso Zorsi come persona, lo ha massacrato come scrittore e ha detto, a proposto del libro che Zorsi ha scritto: “Siamo tutti bravi con i fidanzati degli altri” che ha in copertina una banana e che è, edito da Mondadori: “Adesso però, siccome non si può stare mai tranquilli, ho letto che Zorzi ha pubblicato un romanzo per Mondadori. Onestamente la letteratura in genere ne sentiva la mancanza e per fortuna è arrivata la Mondadori a dare questa occasione alla letteratura di riscattarsi con un romanzo di Tommaso Zorzi”.

E poi ha continuato così: “Il libro di Zorzi ha superato le 20 mila copie Mi fa avere nomi e cognomi dei 20 mila che lo hanno comprato? C’è anche una elegante banana in copertina, ne vogliamo parlare con la Mondadori? Non potevano mettere una fragola, una macedonia? Hanno scelto una banana”.

