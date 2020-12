Maria De Filippi: “Arisa esclusa da Amici perché qualche imbecille …”

Spread the love











Amici è una delle trasmissioni fortunatissime di Maria De Filippi che non ne sbaglia una. Ogni trasmissione della De Filippi è sempre un successo e i vari personaggi televisivi non le hanno mai detto un no a partecipare ai suoi programmi, nelle varie vesti. Da Sabrina Ferilli che è stata scelta dalla De Filippi come giudice popolare a “Tu si que vales” a Lorella Cuccarini che è stata chiamata dalla De Filippi, dopo essere stata esclusa dai palinsesti della Rai per la stagione autunnale invernale come professoressa ad Amici.

La lista è lunga ma tutti stimano la De Filippi per la sua grande professionalità e per le capacità intuitive di capire se una trasmissione può piacere o no al pubblico.

Maria De filippi rivela che anni fa Arisa era stata esclusa dal partecipare ad Amici

Maria De Filippi, in trasmissione ad Amici ha raccontato all’allieva Letizia che anni prima Arisa era stata esclusa dalla trasmissione e ha detto: “Amici è un punto di partenza non di arrivo ti racconto una storia per farti capire”.

“Tanti tanti anni fa Arisa venne a fare i provini di Amici … Qualche imbecille alla porta non la fece entrare”.

“Quindi Arisa da me non arrivò mai”.

E poi la De Filippi ha spiegato anche: “Aveva gli occhiali e quindi non la giudicarono telegenica … Ma Arisa non si è arresa è andata avanti”.

E conclude così: “Non arrenderti mai”

Amici, lite tra Arisa e Anna Pettinelli

La tensione tra i professori di Amci è sempre molto alta e questa volta a darne prova sono state Arisa e Anna Pettinelli che hanno litigato.

Tutto è successo perchè Arianna Gianfelici, l’allieva di canto è stata punita da Rudy Zerbi che le ha tolto la felpa per darle un segnale forte su come ci si comporta.

Allora la ragazza ha scelto Arisa come insegnante e così ha riconquistato la maglia perchè ad Arisa è piaciuta molto. Ma la Pettinelli ha preso la parola e le ha detto di non essere stata obbiettiva e Arisa molto seccata le ha risposto: “Tu in questo momento mi stai attribuendo poca professionalità. Non mi faccio tappare le orecchie dal bene. Mi emoziona questa ragazza”. E poi parlando con il pubblico ha chiesto: “O sono matta io?” e il pubblico l’ha applaudita in segno di approvazione.

Mi piace: Mi piace Caricamento...