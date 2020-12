Home » Tv » Live Non è la d’Urso, anticipazioni oggi 13 dicembre: ospiti Oppini e Brosio

Quali ospiti animeranno lo studio di Live Non è la d’Urso oggi, domenica 13 dicembre? Quale busta shock sarà aperta e chi si scontrerà con le cinque temibili sfere? Scopriamolo insieme…

Penultima puntata prima di Natale di Live non è la d’Urso, il programma della domenica sera di Barbara d’Urso. Questa avrebbe dovuto essere l’ultima puntata del 2020, ma come ha più volte sottolineato la conduttrice, grazie agli ottimi risultati conseguiti in questi mesi di messa in onda, Mediaset le ha chiesto di prolungare la trasmissione di una settimana. Naturalmente la Carmelita Nazionale ha accettato di buon grado la sfida e anche per la puntata di domenica 13 dicembre 2020 promette scintille.

L’infermiera di Maradona a Live Non è la d’Urso

Nel suo salotto in prima serata sulla rete ammiraglia del Biscione si tornerà a parlare di Diego Armando Maradona, il campione scomparso il 25 novembre scorso. Tra gli ospiti ci sarà l’infermiera che ha assistito il Pibe de oro nelle ultime ore della sua vita. In studio sarà presente anche il figlio mai riconosciuto del calciatore.

Francesco Oppini da Barbara d’Urso

Dopo essere stato ospite di Silvia Toffanin a Verissimo, prima da solo, poi con sua madre, questa sera Francesco Oppini sarà ospite di Barbara d’Urso insieme ad Alba Parietti e a Franco Oppini. I tre parleranno del rapporto genitori-figli insieme alla padrona di casa di Live non è la d’Urso e parleranno sicuramente anche del rapporto di Francesco con Tommaso Zorzi, il suo amico del cuore che dalla casa del Grande Fratello Vip ha confessato di essersi innamorato del giovane Oppini.

Paolo Brosio: la “telenovela” continua?

Rimanendo in “zona“ GF Vip, tornano in studio anche Paolo Brosio con la giovane fidanzata Maria Laura de Vitis: a che punto è arrivata la loro telenovela? Quale altra novità riguarderà la chiacchieratissima coppia? Ci saranno altre indiscrezioni o notizie shock, che tanto piacciono a Barbara?

Questo e molto altro ancora a partire dalle 21:35 su Canale 5 e in streaming in contemporanea alla diretta televisiva sull’applicazione ufficiale di Mediaset.