“l’inverno-dentro”:-dal-15-dicembre-esce-il-nuovo-singolo-di-mauro-tummolo.-a-tu-per-tu-con-l’artista

Ciao Mauro, benvenuto. Martedì 15 dicembre esce il tuo nuovo singolo? Parlaci di questo progetto…

Grazie a voi e benvenuti.

Il progetto è nato qualche settimana fa.

Devo confessare che ero un pò combattuto se scriverlo oppure no. Tuttavia quando arriva questo periodo particolare – peraltro con tutto quello che stiamo vivendo -, siccome sono innamorato del NATALE, la mia penna inizia a “tribolare” ed ho quindi iniziato a buttare giù un po’ di idee; con l’aiuto del mio autore ANDREA SANDRI è venuta fuori questa canzone.

Un grazie doveroso va anche a GIUSEPPE CITARELLI.

Siamo curiosi. Di cosa parla la canzone?

La canzone ha un significato particolare:

“L’inverno dentro” il titolo del brano è dedicato a chi, anche solo per un attimo, si sente solo. Io parlo di un mondo paralizzato oltre dalla pandemia, ma anche dalla solitudine che ogni giorno proviamo a combatterla per via delle distanze e di questo sogno dove tutti noi immaginiamo di riprendere la vita da dove l’avevamo lasciata.

Per esempio la neve (citata nel brano) è quel simbolo per eccellenza della purificazione e dell’inverno, ma anche della gioia e della pace, pronta a darci quel sollievo insperato e a condurci in quegli abbracci di cui eravamo abituati.

Come sei riuscito a realizzare tutto visto il periodo e le restrizioni?

In un primo momento da casa con tutte le attrezzature immaginabili; poi avendo un contratto di lavoro ho potuto spostarmi per realizzare le voci presso lo studio di registrazione della MUSIC ACADEMY di VENOSA (PZ) del M° Fabrizio Frangione nonché mio chitarrista, direttore artistico e produttore e arrangiatore.

Abbiamo avuto molta pazienza e dedizione.

Cosa ci si aspetta dal tuo 2021?

Sicuramente pace e serenità. Poi, come già si spoilera in giro, ci sarà l’uscita del mio prossimo disco. Per ora restiamo su questa canzone anche perché sono felice di annunciarvi che il brano uscirà con l’etichetta discografica la BIT SOUND & MUSIC di TINO COPPOLA.

Questa collaborazione mi rende molto felice perché ho conosciuto Tino nello scorso agosto durante la finale del premio ”PALCO D’AUTORE” a Salerno. Da lì poi è nato questo sodalizio artistico. E le cose non nascono o non succedono mai per caso.