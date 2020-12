la-virologa-del-sacco-ospite-dell’ultradestra-tedesca:-“i-dati-sul-covid-sono-falsi”

BERLINO – È il 4 luglio del 2020. Manca pochissimo al cruciale Consiglio europeo che dovrà ratificare il Recovery Fund per salvare soprattutto l’Italia e la Spagna, i Paesi più martoriati dal coronavirus. A Berlino l’Alternative fuer Deutschland, il partito di ultradestra che si è buttato da mesi nella battaglia contro le restrizioni, insomma dal lato dei no-mask e dei negazionisti, invita “la più importante virologa italiana”, così la presentano, a tenere una conferenza al Bundestag. È Maria Rita Gismondo.

La destra parlamentare tedesca è rigorosamente contraria agli aiuti all’Italia. È contro l’ipotesi di trasferimenti, contro i coronabond, e qualcuno di loro chiede che prima di dare qualsiasi sostegno al Paese più massacrato dalla peste del secolo, ci si assicuri che Roma abbia messo a posto i conti pubblici.

L’Afd non aspetta altro che sentirsi dire che l’Italia falsifica i dati, che i camion di Bergamo erano vuoti, che il virus ha origine da noi, che i morti da Covid sono una manciata e non trentacinquemila.

E la virologa del Sacco di Milano non delude. Né i parlamentari Afd ma neanche un ampio pubblico di militanti che per mesi rilancia sui social le sue parole. A margine del suo intervento, viene intervistata da un giornalista stranoto a chi si occupa di cospirazionisti, estremisti di destra e bufalari tedeschi: Billy Six. Gismondo gli dice che i dati del governo italiano che vengono resi noti quotidianamente “sono falsi” che in Italia “solo dieci” pazienti sono morti “di” coronavirus, gli altri “con”.

In un periodo orribile, in cui su molte chat tedesche viene condiviso un video in cui si sostiene che le immagini dei camion di Bergamo risalgano in realtà a un terremoto e siano un fake, Gismondo è felice di comunicare al pubblico tedesco di “non poter dire” se i camion che scioccarono il mondo “contenessero cadaveri”. E in ogni caso quei camion “non andavano mostrati”, afferma.

Gismondo forse non sa che quelle immagini contribuirono enormemente a suscitare il sentimento di solidarietà in Germania, nella popolazione e nel governo, che sbloccò alla proposta del Recovery Fund.

La virologa italiana se la prende anche con le mascherine, solleva dubbi sulla loro efficacia, le definisce “non necessarie”, anzi, “pericolose per la salute”. E nell’intervista, così come nell’intervento al convegno, la virologa del Sacco sostiene che il virus fosse già in Italia “forse a metà del 2019”, che un passaggio dal pipistrello all’uomo sia improbabile, piuttosto che “non sia da escludere un incidente da laboratorio”.

Insomma, italiani untori, governo falsificatore di dati e coronavirus innocuo, se non legato “ad altre patologie gravi”. Frasi, quelle della “più importante virologa italiana”, nella propaganda dell’ultradestra, che rischiano di avvelenare a lungo il dibattito pubblico sull’andamento della pandemia in Italia.







L’Afd, che i servizi segreti sono in procinto di mettere sotto osservazione – un modo per dichiarare il partito ufficialmente pericoloso – non più tardi di tre settimane fa ha assediato il Parlamento tedesco che stava votando il pacchetto di misure anti-Covid, diffondendo teorie cospirazioniste, contrabbandando alcuni militanti nell’edificio che hanno insultato il ministro dell’Economia Peter Altmaier. Ed è stato per ore in piazza fianco a fianco con negazionisti, no mask, no vax e neonazisti che da mesi continuano a ribellarsi alle restrizioni.