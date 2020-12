il-paradiso-delle-signore-anticipazioni-settimanali-dal-14-al-18-dicembre:-marcello-bacia-ludovica?

Le anticipazioni della seconda settimana di dicembre de Il Paradiso delle Signore raccontano che Giuseppe, il marito di Agnese, tornerà a Milano e cercherà di riconquistare la moglie e la fiducia di Salvatore. Roberta è pronta a partire per Bologna con Marcello ma scopre che il suo fidanzato ha baciato Ludovica. Salterà il loro matrimonio?

Torna l’appuntamento quotidiano con la soap opera Il Paradiso delle Signore, in onda dal lunedì al venerdì su Rai 1 a partire dalle 15.55. La serie, ispirata a un romanzo di Emile Zola, ha sullo sfondo un nuovissimo grande magazzino, attorno e dentro il quale si intrecciano le vicende e i sogni di un gruppo di giovani donne italiane alla fine degli anni Cinquanta.

Il ritorno a Milano di Ludovica è ricco di colpi di scena. La Brancia vuole riacquistare la fiducia della famiglia Guarnieri dopo la finta gravidanza ma dove aver chiesto aiuto a Cosimo, l’ereditiera si bacia con Marcello. Un bacio che viene visto da Roberta. La sua fidanzata è senza parole, si confida con l’amica Gabriella. Intanto il Barbieri è sempre sotto ricatto da parte del Mantovano. Il ragazzo sarà costretto a fornire un alibi al delinquente uscito di prigione per una rapina compiuta la sera prima. Sarà inutile cercare di scappare dal ricatto. Se ci provasse l’uomo si rifarebbe su Roberta.

Giuseppe vuole riconquistare Agnese

A Casa Amato è tornato Giuseppe ma Agnese non accoglie il ritorno del marito con entusiasmo. La donna ci tiene invece a rassicurare Armando dei suoi sentimenti. La sarta non ci riesce proprio a perdonare Giuseppe che in Germania si è costruito un’altra famiglia.

Giuseppe, che si comporta come se nulla fosse, cercherà di riconquistare la fiducia di Agnese ma anche di suo figlio Salvatore. Ma non sarà semplice. Col passare dei giorni il marito della donna comincia a sospettare qualcosa, è convinto che tra il capo magazziniere e sua moglie ci sia qualcosa in più di una semplice amicizia. Ma per Natale Giuseppe decide di portare Agnese in un posto molto significativo per la coppia…

Con chi passerà le feste di Natale Federico?

Si avvicinano le feste di Natale e Luciano ha proposto a Federico di trascorrere il 25 dicembre con lui, Clelia e Carletto. Ma il giovane Cattaneo è felice della proposta ricevuto anche se non conferma ancora la sua presenza. Intanto Clelia al Grande Magazzino è impegnata a trovare la sostituta di Roberta in partenza per Bologna.

Umberto sta pensando a fare un dono a suo figlio Federico. Ma non ancora esattamente cosa regalargli e spera in cuor suo di averlo dalla sua parte…