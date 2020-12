gf-vip,-sonia-lorenzini:-“piccinato?-mai-un-ti-amo!”

Per la prima volta da quando è finita la loro storia d’amore Sonia Lorenzini ha raccontato come mai tra lei e Federico Piccinato le cose sono arrivate al capolinea.

Il suo ingresso nella Casa non è stato decisamente in punta di piedi. Sonia, infatti, appena varcata la Porta Rossa ha cominciato l’inevitabile litigio con Tommaso Zorzi, con cui c’è maretta da qualche tempo.

Piano piano, però, Sonia si sta ambientando e infatti, di recente, si è aperta con Maria Teresa alla quale ha confidato i motivi che hanno portato lei e Federico Piccinato a chiudere la loro storia dopo due anni e mezzo.

Dopo lo scontro di venerdì sera avuto con Tommaso Zorzi Sonia ieri ha avuto un crollo emotivo ma ha trovato a consolarla Maria Teresa che, portandola nella sauna, ha cercato di farla sfogare.

Tra una chiacchiera e l’altra, però, la Ruta ha anche fatto una serie di domande a Sonia e, tra queste, c’è stata la domanda sul perché tra l’ex tronista e Federico Piccinato le cose siano finite.

“C’erano tanti problemi di fondo.”, ha spiegato la ragazza che, in particolare, ha rivelato un dettaglio sul suo rapporto con il suo ormai ex. Sembra infatti che Federico non le abbia mai detto di amarla.

“No, non me lo ha mai detto. Per due anni e mezzo ho pensato che non fosse importante. Ho pensato che se non arrivavano quelle due parole perché una persona fa fatica a dirlo per questioni personali non è un problema. Invece poi ho capito che era importante”.