gf-vip:-nardi,-lorenzini-e-de-grenet-spostano-gli-equilibri?

Filippo Nardi, Samantha De Grenet e Sonia Lorenzini entrano nella casa del Grande Fratello portano una ventata di freschezza e novità. E anche elettricità… tra Zorzi e la Lorenzini sono scintille.

L’ingresso dei tre nuovi vipponi nella casa del Grande Fratello Vip non è passata di certo inosservata. Filippo Nardi, Samantha De Grenet e Sonia Loremzini hanno fatto “irruzione” nel reality show condotto da Alfonso Signorini ciascuno a modo suo.

Nardi, naturalmente, è stato inizialmente “accolto” nel confessionale, in ricordo della sfuriata di 20 anni da, quando sclerò con il Grande Fratello perché voleva un pacchetto di sigarette. Una volta presentato al suoi coinquilini, la ex iena ha trascorso tutta la diretta senza scarpe e senza calze.

“Delusione” De Grenet: nessuna rissa con dayane

Samantha De Grenet ha avuto subito il primo incontro con quella che tutti volevano essere una sua nemica, Dayane Mello, che aveva conosciuto durante il naufragio sull’Isola dei famosi: allora, dopo una settimana di grandi confidenze, le due per una incomprensione si erano lasciate malamente, ma quando si sono riviste si sono riabbracciate come se nulla fosse. Delusione per gli opinionisti Antonella Elia e Pupo e per lo stesso Alfonso Signorini, che speravano di vedere le due donne accapigliarsi. Nulla di ciò invece avvenuto tra la brasiliana e la conduttrice i rosso vestita.

L’uragano Lorenzinisi abbatte sulla casa

Chi sicuramente ha creato scompiglio con il suo ingresso è stata Sonia Lorenzini: prima si è prestata a uno scherzo a Malgioglio, fingendosi una ballerina da lui cacciata dal seti di un suo videoclip a Cuba perché si era infatuato del suo ex fidanzato, poi però sono volate scintile con Tommaso Zorzi. I due hanno continuato a battibeccare pesantemente durante tutta la diretta e dopo la puntata le cose sono anche precipitate. Zorzi non riesce proprio sopportare quella donna che avrebbe visto si e no una volta, lei non ha ancora digerito di essere stata da lui citata in una Instagram Stories anni fa in modo nemmeno tanto lusinghiero e poi di non essere stata da lui salutata in un’altra occasione. Zorzi non si ricorda nemmeno di averla mai conosciuta.

Ne vedremo e sentiremo delle belle.