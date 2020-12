gf-vip:-francesco-monte-denuncia-giulia-salemi?

Francesco Monte di recente ospite su Radio Radio a Non Succederà Più ha confessato di non seguire il Grande Fratello Vip. Inoltre Monte ha lanciato una frecciatina a Giulia Salemi.

Francesco Monte ospite di Giada De Miceli ha risposto ad alcune domande della conduttrice radiofonica. L’ex tronista tronista ha fatto molta strada, infatti, dopo la sua partecipazione a Uomini e Donne è molto cresciuto. Dopo essersi dedicato per diversi anni al mondo della televisione adesso Francesco ha deciso di concentrarsi solo sulla sua carriera musicale!

Francesco con Giada ha parlato della sua carriera, e l’ex tronista ha anche lanciato una frecciatina a Giulia Salemi. Scopriamo insieme cosa ha raccontato Monte.

Durante l’intervista con la Di Miceli ha provato a chiedere a Monte se attualmente sta seguendo il Grande Fratello Vip. Francesco ha risposto in maniera molto diretta:

“Non lo guardo e possiamo anche parlare di altro perché siamo abbondantemente andati avanti. So chi c’è ma non lo guardo perché sono impegnato a fare altro. Ormai è risaputo che parlano di me, poi si ritroveranno le sorpresine semmai dovesse esserci… Con le lettere degli avvocati, quindi possono parlare tranquillamente”.