gf-vip:-chiofalo-sbugiarda-selvaggia-roma

Francesco Chiofalo di recente ha nuovamente sbugiardato Selvaggia Roma, ex concorrente del GF Vip. Chiofalo tramite il suo profilo Instagram ha mostrato una foto di Selvaggia e il padre insieme.

Di recente Francesco Chiofalo ha contestato le parole di Selvaggia Roma. La gieffina all’interno della casa si è lasciata andare a confessioni piuttosto intime e importanti. La Roma ha svelato di aver avuto un rapporto molto burrascoso con il padre, e ha raccontato di averlo visto l’ultima volta quando aveva 15 anni.

Adesso Francesco sui social è tornato alla carica per smentire le parole di Selvaggia. Chiofalo ha pubblicato uno scatto di Selvaggia e il padre insieme molto recente!

Francesco Chiofalo attacca Selvaggia

Francesco di recente ha deciso di smentire le dichiarazioni di Selvaggia. Per farlo ha postato una foto della Roma insieme al padre; lo scatto sembra essere molto recente. In più Francesco ha anche ribadito:

“Quindi come avete visto da queste prove piuttosto schiaccianti, la ragazza non è stata abbandonata dal padre da quando aveva 15 anni, non è vero che il padre non lo vede più da quando ha 15 anni. Lei lo può sempre vedere, ha tranquillamente il suo numero di telefono. Se non ci si vede è perché a lei non va“.

Chiofalo ha poi continuato ribadendo che Selvaggia non è stata abbandonata dal padre e che il rapporto tra i due non è così tragico come la ragazza vuole far credere:

“Ma la sua ca*** non si limita non solo nel dire che non vede il padre da quando ha 15 anni, ma continua anche in tutto il racconto del padre che è uno sch***. Il padre è un padre come gli altri, una normalissima separazione, non sarà stato il campione dei papà e non c’è tutto questo scenario terrificante che lei racconta per fare la finta vittima“.

Adesso che Selvaggia è uscita dalla casa del Grande Fratello Vip tutti si aspettano un confronto faccia a faccia tra lei e Francesco.