Franco Di Mare “C’è un codice etico in Rai, Corona non può tornare” ma Rai 1 ospita Corona a Linea Bianca

La questione Mauro Corona è ancora in piena forza e tutte le parti, Corona, Di Mare, Bianca Berlinguer e Striscia che ha più volte sottolineato quanto in Rai si usino un peso e due misure, stanno ancora tenendo banco . Bianca Berlinguer non smette di rilasciare interviste nonostante il direttore di rete Franco Di Mare l’abbia invitata a non farlo e ha addirittura riferito la questione in Commissione di vigilanza, Corona che ha mandato anche un messaggio a Franco Di Mare e Striscia continua ad evidenziare la poca coerenza che c’è in Rai.

Mauro Corona a Franco Di mare: “Non mi impicco, ma…”

Mauro Corona, dopo essere stato estromesso da Carta bianca nonostante Bianca Berlinguer lo abbia perdonato e voluto in trasmissione, non è più tornato perchè ad opporsi con tutte le sue forze ci ha pensato il direttore di rete, Franco Di Mare.

Mauro Corona a La Confessione di Peter Gomez, in onda su Nove ha detto: “Bianca mi ha detto subito che c’era il direttore che non voleva più saperne di me”.

E poi ha anche aggiunto: “Quello che mi ha dato fastidio è che l’hanno messa come se io abbia offeso tutte le donne non solo d’Italia ma del pianeta: io ho offeso una donna e non permetto a nessuno di campare scuse per eliminarmi facendo il paladino delle donne d’Italia o del pianeta”.

E poi ha deciso di parlare direttamente con Di Mare lanciandogli un messaggio: “Caro Franco, e dico caro non per prassi ma perché nonostante tutto ho ancora stima di te. Non riesco a volerti male, non lo so come finirà la storia con Bianchina e nemmeno mi inginocchio a chiederti di tornare. Questo lo devi sapere tu, però sappi che ho ancora stima di te, vedi tu cosa devi fare e cosa decidere per me. Sicuramente non mi impiccherò senza televisione ma non andrò neanche in altre tv. Adesso basta, non vado lì dalla Bianchina, allora chiudo. Non è che adesso sia eroinomane di schermo e che vada dalla concorrenza”.

Rai1 ospita Mauro Corona a Linea bianca

Franco Di Mare ha sempre sostenuto che Mauro Corona non può tornare in trasmissione perché la Rai ha un codice etico e questo va rispettato. Ma se il codice etico vale per tutta la Rai non si capisce perché Corona sia stato ospite su Rai 1 a Linea bianca dove ha parlato di montagna e anche del suo ultimo libro.

Infatti, nel programma condotto da Massimiliano Ossini, appunto Linea bianca, Corona è andato ospite anche se Di Mare aveva fatto sapere che Corona era stato bannatodalla Rai.

Franco Di Mare aveva detto: “Io non ho cacciato Corona ma ho chiesto al Comitato per il controllo del Codice Etico cosa dovevo fare e il Codice Etico ha detto che Corona era fuori dall’azienda per quello che aveva fatto e detto“.

Striscia: Luciana Littizzetto offende le donne e rimane in Rai Corona è fuori

Dopo che Corona aveva appellato Bianca Berlinguer come “gallina”, Di Mare aveva detto: «La violenza fisica di genere arriva sempre dopo la violenza psicologica e verbale. Non è possibile sentire queste parole in televisione. Il signor Corona offendeva e questo non è possibile».

E poi: «Mi limito ad applicare i regolamenti, il Contratto di servizio è il nostro faro. Se poi qualcuno mi dice che non è questa la strada, faccio un passo indietro».

Invece, di Fabio Fazio aveva detto: «Il pubblico ha premiato il ritorno a casa di Fabio Fazio con il 2,30% di share in più.

Credo davvero che sia un valore assoluto per l’intera tv pubblica, nella quale ha trascorso tutta la sua vita professionale, e mi auguro resti con noi per molto tempo ancora».

Dopo l’attacco di Luciana Littizzetto a Wanda Nara che aveva detto: «Ho visto la foto di Wanda Nara, sai è una appassionata di cavalli. E questa settimana si è fatta una foto, in sella al suo destriero: quando si dice cavalcare a pelo. Io mi chiedo come l’hanno issata su, cioè l’hanno messa su a peso e poi si sta tenendo su con la sola forza delle unghie e, credo, della jolanda prensile. Il cavallo non starà immobile, spiegami dove è il pomello della sella. Secondo me si arpiona in questo modo. Si sta specializzando per fare il Palio di Siena nella contrada della passera».

Striscia la notizia si è chiesta come mai in questo caso il codice etico non è stato applicato e la Litizzetto sia ancora al suo posto.

