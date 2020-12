francesco-oppini-dalla-toffanin,-dal-lutto-alle-violenze:-lacrime-in-studio

Spread the love

Francesco Oppini, ospite a Verissimo, si racconta a Silvia Toffanin, dopo l’uscita dalla Casa. Emergono spaccati di vita inediti

Francesco Oppini, da poco uscito dalla Casa del GfVip, è stato ospite il 12 dicembre nella puntata di Verissimo, condotto da Silvia Toffanin.

Il figlio di Alba Parietti e Franco Oppini, classe ’82 gestisce a Milano una concessionaria d’auto ed è commentatore sportivo come sua madre.

A cuore aperto, racconta la sua infanzia, la separazione dei genitori, arrivata quando aveva 10 anni e dice: “I miei nonostante il lavoro in città diverse non mi hanno fatto mai mancare l’affetto e il calore. Sicuramente non è stato semplice essere figlio di Alba Parietti, a scuola quando lei veniva a prendermi, essendo bellissima, i miei compagni ne dicevano tante”.

Francesco, nonostante la popolarità in famiglia, ha già provato un dolore profondo. La sua prima fidanzata Luana è morta improvvisamente per un incidente stradale.

“Non potevo crederci che fosse successo a me. In quel periodo difficilissimo ringrazio i miei genitori e i miei amici che mi hanno risollevato da terra”.

La sensibilità di Oppini J, si è vista anche nella Casa del GfVip, che lui stesso dopo tre mesi ha abbandonato ma che gli ha donato una grande amicizia con Tommaso Zorzi.

Francesco Oppini, Tommaso Zorzi e Cristina

Inevitabile la domanda di Silvia Toffanin su Tommaso Zorzi, innamorato di Francesco.

“Tommaso è un amico vero, indosso ancora le sue scarpe. Io non voglio rinunciare a lui, sarà Tommaso a dirmi se rappresenterò un problema, io mi comporterò come sempre”.

Su Cristina, Francesco, conferma che è la donna della sua vita. “Vorrà conoscere Tommaso, sai con Cristina ci siamo detti se dovessimo avere un figlio si chiamerà Tommaso Zorzi”.

Per Francesco Oppini in studio arriva mamma Alba Parietti

Alba Parietti, arriva in studio, visibilmente emozionata e fiera di Francesco. La showgirl confessa di non aver forzato il figlio ad uscire dalla Casa e dice che lui ha sempre scelto da solo.

“Gli ho insegnato che nella vita siamo frutto delle nostre scelte. Quando in quinta liceo invece che preparare la maturità andò in vacanza, fu bocciato, io lo avevo avvertito“.

Ed ancora Alba racconta della passione del figlio per il calcio: “E’ nato nell’82 e c’erano i mondiali non li guardavamo a casa di Diego Abatantuono quindi già lui nella culletta sentiva il tifo”.