fedez:-cosa-succede-al-suo-corpo?

Fedez ha deciso di fare compagnia a Chiara Ferragni e di portare avanti anche lui la sua gravidanza. Nell’ultimo scatto postato dal rapper, infatti, Federico sfoggia un bel pancione!

La gravidanza di Chiara Ferragni è stata a lungo nascosta anche se molte indiscrezioni suggerivano l’arrivo della cicogna. Ora, però, l’imprenditrice digitale e suo marito sono usciti allo scoperto e, anzi, Chiara mostra ogni giorno il suo pancione sui social, fiera dei progressi.

Nelle ultime ore, però, anche Federico ha mostrato il suo. Eh si perché il rapper, per festeggiare il sesto mese di gravidanza della moglie, ha condiviso un divertente scatto che lo ritrae… “incinto”!

Fedez: sesto mese di gravidanza

In una foto pubblicata pochi minuti fa, infatti, l’autore della hit “Bella Storia” ha rubato il corpo della moglie e, mettendoci sopra la sua faccia ha finto che sia lui ad avere il pancione.

Non si tratta di un fotomontaggio ma di un effetto occhi. La testa di Chiara, infatti, è nascosta dietro al muro, insieme al resto del corpo di Fede.

Inutile dire che la foto ha già ricevuto migliaia di like e, soprattutto, migliaia di commenti da parte di coloro che hanno voluto fare i migliori auguri alla coppia di futuri genitori!

Vip, colleghi, calciatori e altri personaggi del mondo dello spettacolo, infatti, insieme ai fan “comuni mortali” della coppia, hanno apprezzato molto lo scatto che, come sempre, racconta di una famiglia divertente ed autoironica. Non ci resta che aspettare di vedere se anche la piccola in arrivo verrà coinvolta negli scherzi di mamma e papà!