elisabetta-gregoraci:-l’ex-bettuzzi-fa-nuove-rivelazioni-sul-rapporto

Spread the love

Francesco Bettuzzi, rispondendo ad alcune domande dei suoi fan su Instagram, è tornato a parlare di Elisabetta Gregoraci e le sue parole hanno confermato quelle pronunciate dall’ex moglie di Briatore una volta uscita dal programma.

Francesco Bettuzzi è l’unico fidanzato “ufficiale” che Elisabetta Gregoraci ha avuto dopo Flavio Briatore. La storia con l’uomo è stata molto intensa, come lei stessa ha raccontato a Alfonso Signorini dopo essere uscita dal programma.

Visto il velo di malinconia nei suoi occhi, così, il conduttore e direttore di “Chi” ha chiesto alla showgirl come mai fosse finita e lei ha risposto spiegando che, ormai, il loro era diventato un rapporto malato, pieno di litigi e incomprensioni.

E della stessa idea è anche Bettuzzi che, in alcune recenti Instagram stories, ha spiegato ai suoi fan come sono andate le cose tra lui e la showgirl.

Leggi anche: GF Vip: l’ex della Gregoraci svela alcuni retroscena

Francesco Bettuzzi: “Ho sempre parlato bene di Elisabetta!”

Dopo l’uscita di Elisabetta Gregoraci dal reality di Canale 5 Francesco Bettuzzi, suo storico ex fidanzato, è tornato a parlare di lei. Prima di tutto, però, Francesco ha voluto difendere la sua ex dalle accuse di Magli, che di recente aveva raccontato che Elisabetta si sarebbe divisa fra lui e Briatore mentre quest’ultimo era in ospedale.

“Che ci sia stato o no non lo so e poco mi interessa. Posso solo dire che sta sbagliando e anche tanto.”

ha detto, riferendosi al fantomatico ex della Gregoraci. Poi, però, Bettuzzi ha anche risposto a delle domande più dirette sul rapporto suo e di Eli.

“Quando finisce un rapporto e finisce l’amore, finisce anche la gelosia”

ha detto, rispondendo a chi gli chiedeva se fosse ancora geloso di lei. Poi, prendendosela con chi lo accusa di scorrettezza per il fatto che, nonostante si siano lasciati, continui a parlare di lei l’uomo ha fatto notare chela scorrettezza è un’altra cosa.

“Io sono sempre stato, volente o nolente, dalla sua parte, e ne ho sempre parlato bene.

ha ricordato.