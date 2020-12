Home » Tv » Barbara D’Urso » Domenica Live, Guenda Goria contro la madre: “Maria Teresa ha sbagliato”

A Domenica Live con Barbara d’Urso di Guenda e Gian Amedeo sono chiamati a difendere il proprio padre contro l’accusa di Maria Teresa Ruta fatta dalla Casa del Grande Fratello Vip

Questa volta Guenda Goria ha preso le difese di suo padre Amedeo. Lo ha fatto a Domenica Live, ospite di Barbara d’Urso. “Non credo alle accuse di mia madre, conosco mio padre”. Accuse respinte anche da suo fratello Gian Amedeo seduto in studio al suo fianco. Maria Teresa Ruta, nei giorni scorsi, nel confessionale del Grande Fratello Vip, aveva rivelato di aver ricevuto tre proposte indecenti nel corso della sua carriera e che suo marito, Amedeo Goria le avrebbe detto che per una volta avrebbe perdonato…

“Da donna – ha aggiunto l’ex concorrente del Grande Fratello Vip – mi sento solidale con mia madre, ma da figlia di mio padre, mi dico: perché devi tirare in ballo mio padre? Mio padre è un uomo molto garbato, non riesco a credere che abbia dato una risposta del genere. Forse sarà stata una battuta, forse a volte l’esasperazione di stare chiuso dentro la Casa ti porta a dire certe cose”.

Guenda difende il padre, Gian Amedeo la madre

In studio a Domenica Live, seduto al fianco di Guenda, suo fratello Gian Amedeo che prende invece le difese di sua madre Maria Teresa Ruta:

“Mia madre ha sempre avuto una memoria di ferro. Sembra difficile che mia mamma stia dicendo qualcosa che non è vero. Quelle non sono parole di una persona innamorata. Mia sorella dice che mio padre forse è ancora innamorato di mamma, io non credo lo fosse all’epoca”.

Collegato da casa sua interviene in collegamento anche il fratello, Stefano Ruta che ricorda tutto:

“E’successo in anni nei quali forse Maria Teresa e Amedeo erano un po’ scollati seppure sotto lo stesso tetto. Parole del genere forse sono state dette con leggerezza ma quando la separazione era già dietro l’angolo”.

Amedeo manda un video messaggio a Guenda

A questo punto interviene Barbara d’Urso: “Se Amedeo ha detto quelle parole p un uomo stolto, perdonami se lo dico. Se non l’ha detto Maria Teresa Ruta ha fatto un errore gravissimo”.

Poi interviene Amedeo Goria con un video-messaggio dove si difende:

“Io nella mia vita matrimoniale con Maria Teresa non mi sono mai sentito di darle qualche consiglio per la sua crescita personale. Un’altra cosa è essere comprensivi nei confronti degli altri. Io non vengo da una culturale padronale. Permetto agli altri di comportarsi come meglio credono nel rispetto delle persone che hanno intorno. Sono stato sempre molto libero nel nostro rapporto. E mai geloso. Questo lo ha riconosciuto anche Maria Teresa”. Potrebbe interessarti: Domenica Live anticipazioni oggi: Iva Zanicchi e Guenda Goria in studio

Telemanco si sta comportando abbastanza bene

Dietro le quinte ad accompagnare Guenda c’è Telemaco Dell’Aquila. Barbara d’Urso ne approfitta per chiedere come va la loro storia d’amore. “Vi avevo lasciato dentro l’ascensore, come si sta comportando?”.

Risposta. “Si sta comportando abbastanza bene, stiamo recuperando un grande affetto e anche l’amicizia che in una coppia è importante. Il resto c’era già. L’amore? Ci stiamo lavorando. Sto ancora aspettando delle dimostrazioni… Ne voglio ancora tre”. Inquadrato Telemanco dà il suo consenso…