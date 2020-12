coronavirus-nel-mondo:-contagi,-aggiornamenti-e-tutte-le-news-sulla-situazione.-nuovo-record-negli-usa:-un-milione-di-contagi-in-4-giorni

Negli Stati Uniti i casi di contagio da coronavirus dall’inizio della pandemia hanno superato quota 16 milioni, con un record di un milione di casi negli ultimi quattro giorni. I decessi sono oltre 297 mila. I dati sono della Johns Hopkins University.

La Germania prepara il lockdown

Da mercoledì prossimo la Germania entrerà in una nuova fase di chiusura per far fronte all’impennata dei contagi. Secondo una bozza governativa visionata dai media, da mercoledì prossimo nel Paese la maggior parte delle attività commerciali dovrà tenere abbassata la serrandadal 16 dicembre fino al 10 gennaio. Dovrebbero restare aperti solo gli esercizi essenziali, come supermercati, farmacie e banche. La cancelliera Angela Merkel sottoporrà il documento alle autorità dei Lander nel corso di un vertice previsto oggi. Il piano investe anche la scuola, che resterà chiusa durante lo stesso periodo. Alle imprese verrà chiesto di chiudere o favorire al massimo lo smart working.

Al via vaccino negli Usa da lunedì

Gli Stati Uniti cominceranno la vaccinazione contro il Covid-19 domani, quando arriveranno i primi lotti di vaccino Pfizer Biontech. Domani mattina partiranno i mezzi delle compagnie di spedizione Ups e FedEx incaricate di consegnare il vaccino a quasi 150 centri di distribuzione in tutti gli Stati, ha detto il generale dell’esercito Gustave Perna dell’operazione Warp Speed, il programma di sviluppo del vaccino dell’amministrazione Trump. Altri 425 siti riceveranno le spedizioni martedì e i restanti 66 mercoledì.

La Corea del Sud verso la chiusura

Il presidente sudcoreano, Moon Jae-in, ha avvertito che potrebbe inasprire al più alto livello le misure anti-Covid dopo il secondo giorno di incremento record dei contagi nel Paese, alle prese con la terza ondata della pandemia. Per la prima volta da febbraio Moon ha invitato ad essere vigili e ha fatto appello per sforzi senza riserve nel contenere il virus. “Senza poter contenere l’epidemia ora, è arrivato il momento critico di valutare un aumento delle misure di distanziamento sociale al terzo livello”, ha avvertito, riferendosi al più alto stadio del sistema di misurazione dell’allerta contagio in vigore nel Paese.