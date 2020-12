brexit:-no-deal-per-colpa-di-berlino,-l’accusa-dei-tabloid-inglesi.-“la-luterana-merkel-non-si-fida-del-libertino-boris”

LONDRA – Nella “domenica decisiva” della Brexit che non lo è stata, i tabloid inglesi se la prendono con Angela Merkel. Già ieri il “Sun” la dipingeva come colei che potrebbe essere ritenuta colpevole di un mancato accordo sui rapporti post Brexit tra Regno Unito ed Europa. Ma oggi il “Mail on Sunday” va oltre, è scatenato, e sfiora il farsesco. Il titolo di apertura del giornale, in prima pagina, recita brutalmente: sulla Brexit “la Merkel vuole che noi britannici strisciamo sui cocci di vetro” e a dirlo ai giornalisti del tabloid è “una fonte” di Downing Street.

Ma non è finita qui. Perché il pezzo continua a pagina 2 e la stessa fonte sostiene che lo stallo dei negoziati tra i due blocchi è anche dovuto al fatto che “la luterana Merkel non si fida del libertino Boris”. Sembra essere tornati a una certa era berlusconiana. Ma il domenicale del “Daily Mail” insiste e continua all’interno. In un altro articolo, la cancelliera viene bollata come “Frau Nein”, la “signora no”: “È autoritaria, irremovibile. Questa donna sbaglia tutto perché la sua arroganza è davvero senza limiti”, commento dello scrittore e opinionista conservatore Douglas Murray.

Cosa avrà fatto di male la Cancelliera tedesca per meritarsi tutti questi improperi al di là della Manica? Forse la risposta più corretta è: niente. L’acrimonia del “Mail on Sunday” e dei tabloid contro Merkel è proprio per la sua supposta “inerzia” nel raggiungere un accordo tra Uk e Ue entro la scadenza del 31 dicembre, data oltre la quale c’è il baratro del No Deal, ossia di un’uscita senza accordo di Londra con potenziali conseguenze pesanti per l’economia britannica.

In un mondo parallelo, dai tabloid, dai brexiter e dallo stesso premier Boris Johnson, Merkel è stata sempre considerata la chiave di volta politica per rompere lo stallo della Brexit. Non solo per la sua caratura in Europa, ma anche perché la Germania è uno dei Paesi più esposti alle ripercussioni di un eventuale No Deal di Londra. Non a caso, un mantra dei tabloid e anche in certe stanze di Westminster e Whitehall è sempre stato “i costruttori di auto tedesche non potranno sostenere un No Deal e quindi faranno pressioni alla Cancelliera e allo stesso Macron”, considerato il leader più ostico qui a Londra, “per far ottenere un accordo al Regno Unito”.

Ma, almeno sinora, non è successo niente di tutto questo. Perché, nell’estenuante decorso della Brexit che si avvererà la notte di Capodanno, l’Europa è rimasta unita. Merkel (con la Germania alla presidenza di turno Ue) non ha voluto spaccare il fronte e lei e Macron questa settimana non hanno addirittura risposto alle chiamate di Boris Johnson perché “sulla Brexit si tratta con la Commissione Ue, il nostro unico referente”.

Un affronto per i brexiter e i tabloid, che ora, dopo aver accusato Macron nei giorni scorsi, si stanno sfogando così contro Merkel. La cancelliera, alla domanda dei giornalisti tedeschi sull’offensiva mediatica contro di lei, oggi ha risposto da Berlino con leggerezza e ironia: “Ah, mi fa piacere sapere che mi accusano della mancanza di progressi dei negoziati… perché in effetti io non ho alcun ruolo nelle trattative!”.

Oggi il premier britannico ne ha riparlato al telefono con la presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen, per quello che doveva essere un giorno decisivo per la Brexit. Invece è stato deciso di continuare con i complicatissimi negoziati in corso arenati su pesca, leggi sulla concorrenza e ruolo dei tribunali in caso di dispute.