antonino-cannavacciulo-e-il-suo-regalo-particolare:-ha-stupito-tutti

Antonino Cannavacciuolo non ne sbaglia una. Lo chef non smette di stupire i fan e le loro papille gustative. Ecco il regalo per Natale 2020

Antonino Cannavacciuolo (Instagram)

Antonino Cannavacciuolo è un rinomato chef stellare partenopeo amatissimo e seguitissimo in tutto il mondo.

Da molti anni a questa parte lo chef è considerato uno dei volti più amati del mondo dello spettacolo. Il debutto di Cannavacciuolo nel piccolo schermo risale al 2013, quando portò in Italia il format dello chef britannico Gordon Ramsay con “Cucine da Incubo“.

Trasmissione televisiva che al giorno d’oggi è ancora seguita da milioni di telespettatori, con la stessa passione e costanza di 7 anni fa.

Dal 2015 lo chef è anche giudice della trasmissione culinaria Masterchef, volto confermato anche per la stagione del 2021 del programma.

Ricordiamo ai fan del programma televisivo e dello chef che la nuova stagione di Masterchef Italia è iniziata il 17 dicembre su Sky Uno.

La decisione che ha cambiato la vita allo chef

Quest’estate lo chef ha fatto preoccupare notevolmente i fan, apparendo dimagrito di moltissimi chili, precisamente sono 29 i kg persi da Antonino.

In realtà lo chef ha tranquillizzato i fan, comunicando loro che è stata una scelta dettata dal buon senso. Cannavacciuolo ha raccontano di essere arrivato a pesare 155 kg, di non riuscire a dormire la notte e di sentirsi costantemente stanco e senza forze.

Motivo per cui, da 3 anni a questa parte, ha deciso di seguire uno stile di vita più sano, comprandosi un tapis roulant, camminando velocemente e ogni tanto facendo anche un pò di pesi.

Nessuna dieta per lo chef, solo un pò più di attenzione a ciò che mangia e più costanza nello sport sono state le chiavi per arrivare a pesare circa 125 kg al giorno d’oggi.

Mesi fa ha dichiarato di aver fatto una specie di prova costume a Masterchef “Sono passato alla taglia 60, prima ero una 66” ha confidato lo chef.

Nel laboratorio dello chef: Il regalo che ha deciso di fare a tutti gli amanti del panettone

In tutto il mondo è nota la bontà della cucina Italiana e non è da meno il panettone dello chef Cannavacciuolo che sta conquistando tutto il mondo.

Non è solo ottimo al gusto il dessert natalizio tipico firmato dallo chef, ma è anche confezionato in una scatola molto elegante che si accosta perfettamente ai prestigiosi ingredienti scelti con cura.

Il panettone è un dolce della tradizione culinaria milanese, immancabile prelibatezza sulle tavole imbandite delle famiglie italiane nel periodo natalizio.

I panettoni sfornati dallo chef stellare sono non solo fragranti, gustosi e buonissimi ma anche composti da materie prime uniche e selezionate con cura.

Noi di Kronic abbiamo notato una presenza leggermente più costante dello chef sul suo profilo Instagram, infatti da inizio dicembre ha iniziato a pubblicare contenuti più assiduamente, per la gioia infinita delle papille gustative dei fan.

Un caso? Non crediamo affatto, visto che il Natale si avvicina ed una delle specialità più apprezzate dello chef sta per aprire le porte di moltissime case d’Italia. Parliamo ovviamente del panettone.

Lo chef ha voluto pubblicare un video dove viene ripreso nel suo amatissimo laboratorio di produzione artigianale, luogo dove gli ingredienti selezionati vengono assemblati per realizzare panettoni di altissima qualità.

Nella didascalia del video lo chef scrive: “Uagliò, il panettone di Cannavacciuolo lo fa davvero Antonino. Che ti credevi?“.

Parole che a noi di Kronic hanno fatto sorgere un dubbio: chi mai potrà aver pensato che la realizzazione del dolce natalizio fosse delegato dallo chef a qualcun altro?

Quali sono gli ingredienti di maggior prestigio del panettone di Cannavacciuolo? Lo chef ne ha confidati solamente alcuni, tra questi spiccano la farina di grano 100% italiano, il burro di altra qualità – sempre e rigorosamente italiano -, il lievito madre decennale, i tuorli d’uovo di galline allevate a terra ed infine la vaniglia bourbon del Madagascar.