anticipazioni-daydreamer-26-dicembre-2020:-puntata-96

Anticipazioni Daydreamer 26 dicembre 2020

Torna eccezionalmente sabato 26 dicembre 2020 il prossimo appuntamento con Daydreamer- le ali del sogno! Dopo infatti la cancellazione della puntata prevista domenica 20 dicembre, la soap prosegue con la puntata 96 sabato 26 dicembre a partire dalle ore 15:10 fino 16:00 circa.

Proseguono quindi i cambi di palinsesto per la sfortunata, seppur acclamata, Daydreamer in onda dal mese di giugno 2020 su Canale 5.

Ricordiamo infatti che a partire dal 14 novembre l’appuntamento con la soap si riduce esclusivamente alla domenica pomeriggio per lasciare spazio alla nuova edizione di Amici, il programma condotto da Maria De Filippi che prende il posto della soap.

Tuttavia, dopo un’ipotesi che prevedeva il ritorno della soap in day time durante il periodo natalizio, sembra invece che Mediaset ci ripensa e modifica ulteriormente la programmazione.

Dagli ultimi listini di Publitalia diffusi sembra infatti che soltanto a partire dall’anno nuovo la soap troverà un po’ di pace approdando il giovedì in prima serata su Canale 5.

Can e Sanem in una scena di Daydreamer Credits Mediaset

Daydreamer episodio 96

Nell’episodio 96 di Daydreamer- Le ali del sogno Can sembra aver preso ormai la sua decisione: accettare l’offerta di Polen di andare a lavorare nei Balcani lasciandosi così alle spalle la vita a Istanbul.

Dinanzi a una tale scoperta Sanem lo accusa di scappare dai suoi problemi proprio come sua madre. Can però è ancora irremovibile. Così anche Sanem prende una decisione inaspettata pronta a sconvolgere tutto: lasciare la Fikri Harika per sempre.

La ragazza quindi consegna le sue dimissioni e saluta i colleghi dispiaciuti del suo licenziamento. L’unica ad essere felice invece è Huma, donna subdola e crudele che non aspettava altro che mandarla via dalla sua azienda.

Le strade dei nostri protagonisti sembrano quindi prendere ormai due strade diverse, se non fosse però che l’arrivo di un nuovo personaggio rimette tutto in discussione. Lui si chiama Ygit, e sembra essere molto interessato alla bella Sanem.

Come avverrà il loro incontro? Intanto Mevkibe si scontra con Nihat, contestandogli un negozio “artificiale” a fronte del suo biologico.