Zucca spaghetti, cos’è, come cucinare e dove trovare la zucca nutriente come il grano

La zucca spaghetti è una zucca dalla cui polpa si ricavano spaghetti privi di glutine e a basso contenuto di calorie e carboidrati

La zucca spaghetti è una zucca dalla cui polpa si ottengono filamenti simili ai tradizionali spaghetti, ma meno calorici, con un minor contenuto di carboidrati e naturalmente privi di glutine.

Zucca spaghetti: cos’è e valori nutrizionali

La zucca spaghetti, conosciuta anche come zucca squash e spaghetti pumpkins, è il frutto di una pianta originaria del Sud America e appartenente alla famiglia delle Curcubitaceae.

Si tratta di una zucca gialla, di forma ovale, che presenta una particolarità insolita rispetto ad altre zucche.

La polpa della zucca spaghetti, infatti, se raschiata con una forchetta dopo la cottura, produce dei lunghi filamenti dall’aspetto simile a spaghetti sottili, da cui il nome comune dell’ortaggio.

A differenza degli spaghetti di grano, però, quelli ottenuti dalla zucca spaghetti hanno un minore contenuto di carboidrati, apportano meno calorie e ovviamente non contengono glutine.

Gli spaghetti di zucca, sebbene siano molto nutrienti, forniscono infatti circa 30 calorie ogni 100 grammi e contengono poco meno di 7 grammi di carboidrati, rispetto alle oltre 300 calorie e ai 75 grammi di carboidrati della pasta tradizionale.

Per questo sono particolarmente apprezzati da chi segue diete ipocaloriche e low carb, nonché dalle persone affette da celiachia.

Il sapore è i neutro e delicato e ricorda quello delle patate, dunque la zucca spaghetti è una verdura versatile in cucina e può essere cucinata e gustata in molti modi.

Come cucinare la zucca spaghetti

La zucca spaghetti può essere cotta in acqua bollente, al forno o in pentola a pressione, intera o tagliata a metà, senza eliminare la buccia esterna.

Per cucinare la zucca intera, occorre effettuare 15-20 fori sulla superficie utilizzando un coltello appuntito, per evitare che la pressione interna provochi l’esplosione della zucca durante la cottura.

Se invece si taglia la zucca a metà, prima della cottura devono essere eliminati i semi e i filamenti interni.

I tempi di cottura sono di circa 45 minuti in acqua bollente o in forno a 180°C, che si riducono a 25 in pentola a pressione. La cottura può variare in base alla grandezza della zucca, che risulta pronta quando la buccia si buca facilmente con una forchetta.

Dopo la cottura, occorre far raffreddare la zucca per una decina di minuti, dopodiché la si può tagliare a metà e si procede a raschiare la polpa con una forchetta per ottenere gli “spaghetti”.

Gli spaghetti di zucca possono essere ripassati in padella con olio, aglio e peperoncino, oppure conditi con olio, sale e pepe o con sughi e serviti nella buccia della zucca.

La zucca spaghetti può anche essere consumata ripiena e gratinata al forno o tagliata a cubetti o a fette e cotta allo stesso modo delle patate o di altre zucche.

Dove acquistare la zucca spaghetti

La zucca spaghetti non è un alimento comune della nostra tradizione culinaria e trovarla in commercio non è semplice. È possibile reperire la zucca spaghetti nei negozi di ortofrutta molto forniti o, eventualmente, la si può ordinare al proprio negoziante di fiducia.

In alternativa, chi ha l’orto può acquistare i semi della zucca spaghetti e coltivare la zucca nel proprio terreno.

La stagione della zucca spaghetti è l’autunno, dunque la si raccoglie o la si può acquistare in questo periodo. Una volta raccolta, la zucca spaghetti può essere conservata per circa due mesi a temperatura ambiente.

Leggi anche: