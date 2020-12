Home » Tv » Verissimo » Verissimo, Alba Parietti superata dal figlio Francesco Oppini

Alba Parietti e Francesco Oppini s’incontrano nel salotto di Silvia Toffanin a Verissimo e raccontano che oggi la star di casa è il figlio uscito dalla Casa del GF Vip e non più la madre showgirl…

Francesco Oppini era stanco. E’ uscito dalla Casa del Grande Fratello Vip per questa ragione. “Ero svuotato di emozioni. Non ero più spensierato, non ero più il trascinatore della banda. Non volevo essere un peso per chi invece voleva ancora vivere questa avventura”. Ospite di Verissimo con Silvia Toffanin, c’è anche Alba Parietti che chiarisce subito che lei non c’entra niente con la decisione presa da suo figlio.

“Io l’ho visto molto provato e mi sono dispiaciuta nel sentire commenti di una violenza e volgarità orribile, che pensavano che io stessi cercando di convincerlo ad uscire per egoismo. Se una mamma è definita tale, non ha egoismi, semplicemente da uno sguardo capisce come sta un figlio“ Leggi anche: GF Vip: la Parietti difende Francesco “Viscido vuol dire schifoso”

Francesco conferma, “lei non c’entra niente con la mia decisione che avevo già maturato da giorni”. E da madre Alba è felice che suo figlio si sia preso il giusto spazio e non sia più il figlio di…

“Il sogno di ogni madre è che tuo figlio ti superi: e io sono ben felice di questo. Ora è lui la star in casa…”

Francesco ha chiesto scusa alla sua Cristina…

In studio, prima dell’ingresso di sua madre, Francesco Oppini ha parlato anche della sua ex fidanzata Luana scomparsa tragicamente, del rapporto con Tommaso (“Se lo chiederà farò un passo indietro sennò sarò quello di prima con lui”) ma soprattutto di Cristina, la sua fidanzata con cui vuole costruire un futuro, una famiglia.

Cosa è successo quando vi siete rivisti? “Cristina mi ha accolto con un grande abbraccio e un bacio, ci siamo messi a piangere. Ma ha lasciato che le cose negative di questo periodo non venissero fuori al primo sguardo, voleva godersi il ritrovo. Ed è stato molto bello perché ci siamo guardati negli occhi così come ci eravamo guardati tre mesi fa. Le ho chiesto scusa perché dentro la Casa dai per scontato alcune cose ed è sbagliato”.

Poi parla della voglia di diventare padre, avere un figlio. “Ho 39 anni, ho sempre detto che avrei voluto diventare padre entro i 40 anni. Mi devo dare una mossa se voglio diventare papà di Tommaso jr.”. Un nome non certo a caso…

