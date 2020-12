usa,-tre-leopardi-delle-nevi-positivi-al-covid:-la-sesta-specie-animale-contagiata

Dopo i leoni, le tigri, i visoni e qualche cane e gatto, ad essere contagiati dal Covid-19 questa volta sono stati Meru, Kimti and Neecee, tre leopardi delle nevi ospitati dallo zoo di Louisville in Kentucky. Lo ha fatto sapere il direttore della struttura John Walczak in un videomessaggio su Facebook.

Due maschi e una femmina sono risultati positivi dopo essere stati a contatto con un dipendente asintomatico. I tre manifestano sintomi lievi, tosse secca e affanno. La direzione dello zoo è convinta che recupereranno le forze in poco tempo.

I leopardi sono la sesta specie animale a essere infettata dopo una tigre malese e 8 leoni del Bronx Zoo e un numero esiguo di cani e gatti. E i visoni. In Danimarca ne sono stati uccisi quasi 17 milioni dopo che alcuni esemplari erano risultati positivi a una mutazione del virus.