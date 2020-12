un-posto-al-sole,-raffaele-(patrizio-rispo)-inaugura-“ciak-in-cucina”

Spread the love

Dal 13 dicembre ogni domenica alle 14, e in streaming su Dplay, su Food Network va in onda “Ciak in cucina”. Il primo dei cinque attori italiani che si raccontano ai fornelli è Patrizio Rispo (Raffale) della soap “Un Posto al Sole” di Rai 3.

Ciak in cucina debutta con Patrizio Rispo (Raffaele di Upas)

Il programma fa la sua prima tappa a Napoli, a casa di Patrizio Rispo, tra i protagonisti della serie cult “Un posto al sole”. L’attore napoletano proporrà gli “spaghetti del poverello”, un primo facile e alla portata di tutti, insieme a degli involtini di carne rivisitati.

Attore di teatro, cinema e televisione, Rispo veste i panni di Raffaele Giordano, il mitico portiere di “Palazzo Palladini”, nella fiction “Un posto al sole”. È presente nella longeva soap italiana, girata a Napoli, fin dagli inizi, dal 1996.

In teatro Rispo ha recitato a fianco di grandi attori come Vittorio Caprioli, Carla Gravina, Valeria Moriconi. Per cinque anni ha avuto una compagnia teatrale con Biagio Izzo, Mario Porfito e Mimmo Esposito.

Nel 2006 pubblica il ricettario “Un pasto al sole” (Graf Editore), che racchiude le principali ricette della famiglia Rispo e che si basa prevalentemente sulla cucina napoletana. Ha scritto anche alcune commedie teatrali.

In “Ciak in cucina” su Food Network non ci sono chef ai fornelli, nessun copione, solo attori alle prese con ricette e ingredienti, pronti a raccontare le loro passioni e mostrare le tradizioni culinarie della loro terra in un viaggio del gusto tra cinema e cucina.

Come in un film che si rispetti, non saranno soli: ognuno di loro avrà un aiutante speciale al loro fianco, un familiare o un amico, che li accompagnerà tra le varie preparazioni.

“Un Posto al Sole” va in onda durante la settimana dal lunedì al venerdì dalle 20.45 alle 21.15 circa su Rai 3.

La soap opera napoletana, giunta alla ventiquattresima edizione, ha esordito nell’ottobre 1996.